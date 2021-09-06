Сборная Казахстана прибыла в Боснию и Герцеговину на матч отбора ЧМ-2022. Зайнутдинов в составе

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Боснию и Герцеговину на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в городе Зеница в ночь на 8 сентября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана.

Вместе с командой прилетел универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, который по неспортивным причинам пропустил предыдущую игру с Финляндией (0:1).

Обе команды набрали по два очка и не знают побед в текущем цикле. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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