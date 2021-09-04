Казахстан потерпел второе поражение в отборе на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболуПохьянпало, 60 (1:0)

Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Первый тайм прошел без голов. А в начале второго тайма финны вышли вперед. На исходе часа игры Йоэль Похьянпало откликнулся на подачу с фланга и головой переправил мяч в ворота казахстанцев. В оставшееся время счет на табло не изменился.

Для команды Талгата Байсуфинова это второе поражение в отборочной кампании. До этого Казахстан проиграл Франции (0:2),а после дважды сыграл вничью с Украиной.

После этой игры казахстанская сборная с двумя очками замыкает группу D, а Финляндия (5) вышла на второе место.

Следующий матч сборная Казахстана проведет также на выезде - 7 сентября сыграет с Боснией и Герцеговиной.

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