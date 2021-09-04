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Байсуфинов удивляет. Стал известен состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии

Байсуфинов удивляет. Стал известен состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на матч против Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Сборная Казахстана понесла еще потери перед матчем с Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Как отмечает журналист Айдын Кожахмет, состав национальной команды претерпел значительные изменения по сравнению с домашней игрой против Украины (2:2).

"Сегодня главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отмечает день рождения. В честь своего праздника тренер приготовил нам большой сюрприз.

В Хельсинки на поле наша команда появится в очень необычном сочетании и даже с дебютантами в составе. Из тех, кто выходил против Украины с первых минут, есть лишь один футболист - защитник Александр Марочкин.

Итак, с первых минут на поле появятся:

Вратарь: Игорь Щацкий.

Защитники: Еркин Тапалов, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Максат Тайкенов.

Полузащитники: Георгий Жуков, Рамазан Оразов, Ян Вороговский.

Нападающие: Абат Аимбетов, Айдос Таттыбаев", - пишет источник.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Финляндия Байсуфинов Талгат

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