Сборная Казахстана понесла еще потери перед матчем с Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Футболист "Тобола" Азат Нургалиев не поможет сборной Казахстана в матче с Финляндией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией

"Бахтиер Зайнутдинов не единственный, кто пропустит матч с Финляндией из-за проблем с визой. Точнее, из-за отсутствия визы.

Когда федерация подавала документы в посольство Финляндии, Боснии и Герцеговины, была пора еврокубков. И не все документы успели подать для оформления визы. Поэтому в предстоящие два матча ожидаются еще и другие потери. В частности, по моей информации, Азат Нургалиев не сыграет в Финляндии.

Ситуация такая: команда вылетела из Нур-Султана, финны обещали решить визовые вопросы по прилету. Но не факт, что решат.

А ведь есть еще дальнейший выезд в Сараево. И туда тоже есть проблемы с попаданием у некоторых футболистов. По моей информации, еще три-четыре игрока рискуют не принять участия в следующих матчах. И одним Нургалиевым потери не ограничатся.

Теперь понимаю, почему Талгат Маруанович так смело вчера заявил про 80-процентные изменения в составе", - пишет источник.

Также отмечается, что Зайнутдинов и Нургалиев остались в Нур-Султане, в федерации пытаются получить для них визу в Боснию и Герцеговину. А вот Олжас Керимжанов и Нурлан Даиров отбыли в расположение своих клубов. На них не рассчитывают в предстоящих играх.

Напомним, что Казахстан на своем поле вырвал ничью у Украины. Выездные матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной пройдут 4 и 7 сентября соответственно.

С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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