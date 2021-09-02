Зайнутдинов не поможет сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не сыграет с Финляндией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда вылетит на предстоящую игру сегодня, 2 сентября.

Дело в том, что Зайнутдинов не успел подать документы в Федерацию футбола Казахстана для получения визы в Финляндию, так как они находились в ЦСКА для оформления визы в Австрию, где проходили предсезонные сборы московского клуба.

Матч Казахстан - Финляндия состоится 4 сентября в Хельсинки. После этой игры подопечные Талгата Байсуфинова на выезде встретятся с Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в четвертом туре казахстанская команда на своем поле вырвала ничью у Украины.

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