Прямая трансляция матча Финляндия - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперником будет команда Финляндии. Встреча пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В предстоящей игре из-за перебора карточек не сыграет Стас Покатилов. Также матч пропустят Бахтиер Зайнутдинов и Азат Нургалиев, которым не успели оформить визы.

После игры в Хельсинки подопечные Талгата Байсуфинова встретятся на выезде с Боснией и Герцеговиной (7 сентября). С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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