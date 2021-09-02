В сборной Казахстана по футболу определились с заменой Покатилову

В составе сборной Казахстана по футболу произошли изменения перед очередными матчами в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, вызов в национальную команду получил вратарь "Астаны" Дмитрий Непогодов. Скорее всего, он займет место первого номера в матче против Финляндии.

Накануне подопечные Талгата Байсуфинова дома сыграли вничью с командой Украины (2:2). В той игре основной голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов получил желтую карточку, из-за которой не сможет принять участие в следующем матче отборочной кампании.

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Добавим, что матч с Финляндией состоится 4 сентября, а 7-го числа Казахстан сыграет также на выезде с Боснией и Герцеговиной.

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