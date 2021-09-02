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В сборной Украины нашли виновных в провале против Казахстана в матче отбора ЧМ-2022

В сборной Украины нашли виновных в провале против Казахстана в матче отбора ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал матч сборной Украины против Казахстана в рамках квалификации чемпионата мира-2022, сообщает Fanday.net.

Встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась вничью 2:2. Причем по ходу игры украинцы дважды вели в счете, но упустили победу на 95-й минуте. 

Назван лучший игрок матча Казахстан - Украина в отборе на ЧМ-2022

– Удивил ли вас Петраков тактикой сборной Украины на матч с Казахстаном?

– По большому счету, нет. Все футболисты, кроме Буяльского, играли на Евро в разных сочетаниях. Судя по первому тайму, тактика работала. Буяльский был очень изобретательным, Ярмоленко блистал так же, как на Евро, хорошо играл Яремчук. План Петракова работал до тех пор, пока соперник не стал применять больше давления на защитников.

Второй тайм мы полностью провалили, начиная минуты с 65-й. Но это уже вина не Петракова, а индивидуальная тактика. 

– Из-за чего, по-вашему, случился провал во втором тайме?

– Мы доминировали, когда у нас было достаточно игровых кондиций. Как только они выровнялись, наступила усталость. Это как на экзамене, если человек прочно не знает материал, то забывает его. Наш правый фланг, в данном случае Забарный, провалился. Он же не в первый раз ошибается под давлением. Да, Караваев участвовал в двух пропущенных мячах, но второй гол на 80 процентов – ошибка Забарного. Центральный защитник не имеет права проигрывать борьбу после длинной передачи, в крайнем случае мог сбить соперника.

– Почему Украина не смогла добыть положительный результат в Казахстане?

– У тренерского штаба было мало времени на подготовку. Петраков и футболисты не очень хорошо изучили соперника. Левоногому футболисту должны всегда закрывать левую ногу, а Караваев и Забарный почему-то закрывали ему правую. Это нужно было знать. В итоге Валиуллин дважды забил с левой.

– Но это все-таки Казахстан, а не Франция. Вам не кажется, что такую команду Украина должна обыгрывать при любом стечении обстоятельств?

– Я еще перед игрой говорил, что Украина даже вторым составом и без тренера должна обыгрывать Казахстан. Однако в футболе случаются казусы. Мы сыграли вничью с Францией на выезде, но для французов Украина тоже карликовая страна в футболе. Так бывает, когда идет недооценка соперника.

– А кто виновен, что Украина упустила победу на последних секундах?

– Виновны три игрока. Забарный, который проиграл длинную передачу, он просто обязан выигрывать такие мячи с его ростом. Также Караваев и, при всем уважении, Пятов. В таких моментах голкипер должен сокращать угол ворот. Ну а что мы хотим, если три наши ведущие вратари получили травмы. Ничья с Казахстаном – отрезвление для Украины. Мы очень много витаем в облаках. Нам нужно опуститься с небес на землю.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина

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