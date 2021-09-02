Назван лучший игрок матча Казахстан - Украина в отборе на ЧМ-2022

Аналитический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов сборных Казахстана и Украины в матче квалификации чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла накануне на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:2.

Лучшим игроком признан защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, ставший автором дубля. Его оценка – 8,63.

В тройку лучших у национальной команды также вошли голкипер Стас Покатилов (7,07), который совершил семь сейвов, и полузащитник Асхат Тагыберген (6,93), отдавший голевую передачу. Вся сборная Казахстана получила оценку – 6,56.

Лучшим в составе сборной Украины стал полузащитник Андрей Ярмоленко (8,26). Гости получили общую оценку – 6,75.

После трех сыгранных матчей Казахстан с двумя очками занимает последнее, пятое место, в турнирной таблице группы D. Лидирует Франция (8), за ней идут Украина (4), Финляндия (2), Босния и Герцеговина (2).

Свой следующий матч в отборе на ЧМ-2022 сборная Казахстана проведет 4 сентября – она в гостях встретится с командой Финляндии. Затем 7 сентября казахстанские футболисты сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.

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