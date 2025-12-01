В мадридском "Реале" усиливаются сомнения в будущем главного тренера баскского специалиста Хаби Алонсо, и декабрь может стать решающим месяцем для его дальнейшей работы в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

Давление на Алонсо растёт

Несмотря на изначально высокий кредит доверия, последние результаты команды и ухудшение атмосферы в раздевалке всё сильнее ставят под сомнение продолжение работы новоиспечённого рулевого в испанском гранде. Команда не демонстрирует стабильности, а часть футболистов, по данным Fichajes, теряет связь с наставником. В декабре "сливочных" ждёт серия ключевых матчей, которые фактически станут экзаменом для специалиста.

Выбор Переса: курс на Зидана

Рассматривая возможную замену, президент клуба Флорентино Перес выделяет лишь одного безусловного фаворита — Зинедина Зидана. Французский тренер остаётся самой авторитетной фигурой для руководства, болельщиков и игроков. Его опыт, харизма и легендарные достижения делают его главным кандидатом для стабилизации ситуации в команде.

Главный препятствующий фактор — мечта Зидана

Однако возвращение Зидана не выглядит простой задачей. На протяжении многих лет француз стремится возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года, что ранее заставляло его отклонять предложения от ведущих клубов.

Чтобы всё же убедить 53-летнего специалиста, в мадридском клубе, как сообщает источник, рассматривают гибкий вариант — контракт до конца текущего сезона. Такой шаг позволил бы французу вновь встать у руля команды, не изменяя своим долгосрочным планам.

Если "Реал" не переломит ситуацию в ближайшее время, и результаты Алонсо продолжат падать, этот план может быть реализован значительно раньше, чем ожидалось.



Ранее стало известно о бунте в "Реале" - Перес заподозрил саботаж игроков против Алонсо.

Добавим также, что "Барселона" может лишиться своего главного тренера немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика из-за "Реала".

Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана