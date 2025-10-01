"Реал" рискует лишиться звезды за 130 миллионов после матча с "Кайратом"

Трансферное окно в ведущих европейских лигах уже закрыто, но слухи о будущих переходах продолжают активно циркулировать, передают Vesti.kz.

По информации испанских СМИ, 27-летний уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может стать целью "Манчестер Юнайтед" в следующем году.

Вальверде выступает за "сливочных" с 2016 года, когда перешёл из уругвайского "Пеньяроля" за 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 8 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 130 миллионов евро.

Ранее Вальверде стал одной из главных тем после матча "Кайрата" с "Реалом" в Лиге чемпионов: полузащитник остался на скамейке, что вызвало бурные обсуждения среди СМИ и фанатов.

Сам матч второго тура завершился победой "Реала" со счётом 5:0.





Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)