Деспотович, Сорокин, Плиев и другие, или как выступают в России бывшие игроки КПЛ

Первая половина сезона в российской премьер-лиге (РПЛ)
позади. Корреспондент Vesti.kz
рассказал об успехах экс-игроков клубов КПЛ
в командах высшего дивизиона России.
Дмитрий Хомич - один матч в Кубке России
Бывший голкипер молодежной сборной России, в 2014 году выступавший за "Кайрат"
, уже третий год играет в составе подмосковных "Химок"
. И если еще в прошлом сезоне, когда клуб выступал в ФНЛ
, Хомич
принимал участие в играх, то в РПЛ 36-летний Дмитрий затерялся на скамейке запасных. Он ни разу не появился на поле в рамках чемпионата страны, но отыграл 120 минут в кубковом матче с "Нижним Новгородом"
(1:1), где помог своей команде добыть победу в серии пенальти.
Акмаль Бахтияров - один матч
С начала этого сезона 22-летний воспитанник "Кайрата" больше играл за молодежную сборную Казахстана
, нежели за клуб. В составе "Сочи" Бахтияров
принял участие лишь в одном матче РПЛ, в августе выйдя на восемь минут в игре с "Рубином"
. В октябре Акмаль отыграл 76 минут в кубковой встрече с "Оренбургом"
. Отметим, что в настоящий момент "Сочи" находится в зоне еврокубков, замыкая топ-4 РПЛ.
Кирилл Колесниченко - два матча
20-летний российский нападающий, права на которого принадлежат "Кайрату", в настоящее время выступает за волгоградский "Ротор"
. В новый клуб Колесниченко
перешел еще в начале сентября, но за это время принял участие лишь в двух матча РПЛ (один - в старте). На его счету 79 сыгранных минут и одна желтая карточка. Также Кирилл отыграл 90 минут в проигранном кубковом матче с "Крыльями Советов"
- 0:3. Сейчас клуб Колесниченко находится на 13-м месте в РПЛ, но отрыв от последней команды чемпионата составляет всего один балл.
Заурбек Плиев - пять матчей
Уже полтора года экс-защитник "Астаны"
и "Кайрата" защищает цвета московского "Динамо"
. В этом сезоне игрок редко появляется на поле, занеся в актив лишь пять встреч (одна - в основе). В этих матчах Плиев
заработал три предупреждения.
Исламбек Куат - шесть матчей
Полузащитник сборной Казахстана
выступает за "Химки". Исламбек перешел в новый клуб на правах свободного агента, а до этого выступал за "Оренбург". Куат
является игроком ротации, поэтому принял участие лишь в шести играх чемпионата, отметившись тремя "горчичниками".
Егор Сорокин - восемь матчей в РПЛ и четыре игры в Лиге чемпионов
Защитник "Краснодара"
не является важным игроком стартового состава. Чаще экс-оборонца "Актобе"
использовали как игрока ротации, способного дать отдохнуть основным защитникам. На счету Сорокина
в этом сезоне восемь матчей в РПЛ, в которых он получил по одной желтой и красной карточке. Также Егор сыграл в четырех матчах групповой стадии Лиги чемпионов
. Его команда заняла третье место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы
, оставшись единственной участницей еврокубков от России.
Алексей Герасимов - 13 матчей
Экс-защитник "Жетысу"
выступает в составе "Урала"
. В 2015 году он отыграл девять матчей в КПЛ за "семиреченцев", а перешел в казахстанский клуб Герасимов
как раз на правах аренды из "Урала". С тех пор екатеринбургский клуб еще три раза отдавал защитника в аренду, но сейчас Алексей является твердым игроком стартового состава. На счету Герасимова в текущем сезоне 13 матчей в РПЛ и одна желтая карточка.
Седрик Гогуа - 14 матчей
Летом 2017 года ивуарийский защитник подписал контракт с "Кайратом". Однако за целый год в Алматы высокорослый центрдеф принял участие лишь в одном матче за основу "Кайрата", а случилось это в матче за Суперкубок
Казахстана-2018, в котором команда разгромно проиграла "Астане" - 0:3. Летом этого года московский ЦСКА
отдал Гогуа
в аренду в "Ротор". В первой половине сезона Седрик сыграл в 14 матчах за команду, получив три желтые и одну красную карточку.
Марат Быстров - 15 матчей
Защитник сборной Казахстана в августе подписал контракт с грозненским "Ахматом"
. В РПЛ Быстров
играет стабильно, являясь футболистом основного состава. В 11 из 15 проведенных встреч Марат появлялся на поле с первых минут. На его счету одна желтая карточка и удаление.
Александр Зуев - 15 матчей
Зуев
никогда в своей карьере не играл в Казахстане на уровне профессионала, но делал свои первые футбольные шаги уроженец Костаная именно под руководством Рафика Балбабяна
, который сейчас руководит футбольным центром "Тобола"
. С этого года Зуев является футболистом казанского "Рубина" (ранее играл там на правах аренды). На его счету 15 матчей в рамках РПЛ в текущем сезоне и три желтые карточки.
Джордже Деспотович - 15 матчей, семь голов, два ассиста
Перед началом этого сезона бывший форвард "Жетысу", "Кайрата", "Тобола" и "Астаны" выступает за "Рубин". В казанском клубе, как и в "Оренбурге" до этого, Деспотович
сходу стал одним из лидеров. На его счету 15 матчей в РПЛ, в которых он забил семь мячей и дважды ассистировал партнерам. В списке бомбардиров чемпионата он идет на восьмом месте. Также отметим, что Джордже начал стабильно вызываться в сборную Сербии
, однако дебютировать за главную команду страны ему пока не удалось.
Бахтиер Зайнутдинов - 18 матчей в РПЛ и шесть матчей в Лиге Европы, один гол
Зайнутдинов
начал сезон еще в составе "Ростова"
, проведя за клуб четыре игры в чемпионате. Затем последовал переход в ЦСКА, в котором Бахтиер стал игроком стартового состава. На его счету 18 матчей в премьер-лиге, а также один забитый мяч. В групповом этапе Лиги Европы Зайнутдинов сыграл во всех шести матчах команды, однако "армейцы" провалились, набрав лишь три очка и заняв последнее место в квартете. Сейчас ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита"
на четыре пункта.
Напомним, что ранее появилась информация о переходе
полузащитника "Астаны" Ивана Маевского
в "Ротор". Также сообщалось, что в один из клубов РПЛ может перейти
многолетний лидер столичных Дмитрий Шомко
. У обоих футболистов истекли сроки контрактов с "Астаной".
Сегодня также стало известно о переходе
нападающего "Тобола" Сенина Себаи
в "Химки".
Фото:
ФК "Химки" (1,5), ПФК "Сочи" (2), СК "Ротор" (3,8), ФК "Динамо" (4), ФК "Краснодар" (6), ФК "Урал" (7), РФК "Ахмат" (9), ФК "Рубин" (10,11), ПФК ЦСКА (12)