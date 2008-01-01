Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 5-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Новости по теме: Зайнутдинов Бахтиер

Когда Зайнутдинов может дебютировать за ЦСКА
Когда Зайнутдинов может дебютировать за ЦСКА
"Мы не забудем твою игру, Баха!". Как "Ростов" попрощался с Зайнутдиновым
"Мы не забудем твою игру, Баха!". Как "Ростов" попрощался с Зайнутдиновым
ЦСКА после трансфера Зайнутдинова подписал футболиста молодежной сборной Бразилии
ЦСКА после трансфера Зайнутдинова подписал футболиста молодежной сборной Бразилии
Зайнутдинов сделал первое заявление после трансфера в ЦСКА
Зайнутдинов сделал первое заявление после трансфера в ЦСКА
Зайнутдинов обратился к Карпину и футболистам "Ростова" после трансфера в ЦСКА
Зайнутдинов обратился к Карпину и футболистам "Ростова" после трансфера в ЦСКА
Сегодня
Результаты
Скоро
Все матчи
  • Все матчи
  • Хоккей
  • Футбол
  • Велоспорт
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
СКА Куньлунь Ред Стар 22:30
1 1,28 X 6,35 2 7,8
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Тобол Астана 1:0
Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
Илбирс Алай(II) 1:2
Кара-Балта Дордой Бш 17:00
Алга-Бишкек Нефтчи КА 17:00
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Тамбов Сочи 21:30
1 4 X 3,44 2 2,104
Арсенал Т Химки 23:30
1 2,115 X 3,34 2 4,1
Футбол. Лига Европы 2020/21
Ритеряй Дерри Сити 22:00
1 3,165 X 3,3 2 2,432
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
ПАОК Бешикташ 23:55
Тирана Црвена Звезда 23:55
Велоспорт. Бретань Классик Уэст-Франс 2020
Групповая гонка. Групповая гонка 247,8 км. 13:45
Сегодня 17:58
Зайнутдинов стал третьим казахстанцем в истории ЦСКА
0
0
Зайнутдинов стал третьим казахстанцем в истории ЦСКА
В 2000-х еще два казахстанца ездили на просмотр.
Сегодня 17:37
Зайнутдинов выбрал игровой номер в ЦСКА
0
0
Зайнутдинов выбрал игровой номер в ЦСКА
В России он выступает с начала 2019 года.
Сегодня 17:30
Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
0
0
Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
Московский клуб активировал сумму выкупа.
Сегодня 17:19
ЦСКА официально объявил о переходе Зайнутдинова и условиях контракта
0
0
ЦСКА официально объявил о переходе Зайнутдинова и условиях контракта
Ранее он выступал за "Ростов".
Сегодня 16:16
Рабинер отметил прогресс Зайнутдинова и высказался про его переход в ЦСКА
0
0
Рабинер отметил прогресс Зайнутдинова и высказался про его переход в ЦСКА
Футболист сборной Казахстана может покинуть "Ростов".
Сегодня 16:01
"Он может выиграть конкуренцию в ЦСКА". Российский агент - об уходе Зайнутдинова из "Ростова"
0
0
"Он может выиграть конкуренцию в ЦСКА". Российский агент - об уходе Зайнутдинова из "Ростова"
Он назвал еще один клуб из Москвы, которому пригодился бы казахстанец.
Сегодня 12:40
Москва, новая позиция и большое давление. Зайнутдинов уходит из "Ростова" и рискует карьерой ради ЦСКА
0
0
Москва, новая позиция и большое давление. Зайнутдинов уходит из "Ростова" и рискует карьерой ради ЦСКА
В казахстанце сильно заинтересован Гончаренко.
Сегодня 08:27
Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций
0
0
Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций
Команда Билека сыграет в сентябре.
Сегодня 07:22
"В контракте прописаны отступные". Инсайдер - о сумме трансфера Зайнутдинова в ЦСКА
0
0
"В контракте прописаны отступные". Инсайдер - о сумме трансфера Зайнутдинова в ЦСКА
Сообщалось, что хавбек покинул "Ростов" и отправился на медосмотр.
Вчера 21:39
Зайнутдинов покинул "Ростов" и отправился на подписание контракта с ЦСКА
0
2
Зайнутдинов покинул "Ростов" и отправился на подписание контракта с ЦСКА
Казахстанец выступает в России с начала 2019 года.
Вчера 16:14
"Роскошный матч казахстанца". Зайнутдинова включили в символическую сборную тура РПЛ
0
0
"Роскошный матч казахстанца". Зайнутдинова включили в символическую сборную тура РПЛ
Он поучаствовал в победном голе "Ростова".
Вчера 14:48
Клуб Зайнутдинова потроллил Неймара после поражения в финале Лиги чемпионов
0
0
Клуб Зайнутдинова потроллил Неймара после поражения в финале Лиги чемпионов
Бразилец сам дал повод.
1234528 
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика