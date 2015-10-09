С 20 по 22 ноября пройдёт сразу несколько матчей с участием футболистов сборной Казахстана в зарубежных чемпионатах. К сожалению, Дастан Сатпаев продолжает восстанавливаться от травмы, поэтому пока не может играть. Но остальные готовы продолжать клубный сезон. Корреспондент Vesti.kz - про их ближайшие матчи.

В течение этих трёх дней в российской премьер-лиге (РПЛ) свои очередные матчи могут сыграть Нуралы Алип ("Зенит"), Ислам Чесноков ("Крылья Советов"), а также Максим Самородов и Галымжан Кенжебек (оба - "Ахмат"). В Азербайджане матч чемпионата может провести Стас Покатилов ("Сабах").

Последний тест Покатилова перед "Барселоной"

В пятницу, в 20:00 по казахстанскому времени, "Сабах" сыграет в гостях с "Сумгайытом" в 12-м туре чемпионата. Команда Покатилова занимает второе место в таблице, но имеет матч в запасе, за счёт которого по потерянным очкам идёт в лидерах вместе с "Нефтчи". А вот "Сумгайыт" находится на девятой позиции.

Для Покатилова и компании это будет последний матч перед домашней встречей с "Барселоной" в Лиге чемпионов, которая состоится 25 ноября.

Чесноков получит шанс после матчей за сборную?

26-летний вингер вернулся в расположение самарских "Крыльев Советов". Уже завтра, 20 ноября, в 21:30 по казахстанскому времени, они сыграют в гостях с "Ростовом". Матч 15-го тура будет битвой за топ-6, так как на данный момент именно ростовчане идут шестыми с 19-ю очками, а самарцы находятся на седьмой позиции с 18-ю очками.

Чесноков не особо доверяют в "Крыльях Советов": сыграл в восьми матчах, но в сумме не провёл на поле даже 300 минут. Голевых действий тоже нет. Но последняя международная пауза может изменить впечатление тренерского штаба об Исламе. Всё-таки он забил и Молдове (1:2), и Словакии (2:2), впервые в карьере забив в двух подряд матчах за национальную команду.

Алип ведёт борьбу за лидерство в РПЛ

В субботу, 21 ноября, в 19:30 по казахстанскому времени, в Казани пройдёт матч между "Рубином" и "Зенитом". Казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, а сине-бело-голубые делят первую строчку с московским "Динамо" (31) Бахтиёра Зайнутдинова, который из-за травмы не играет уже больше года.

Для "Зенита" Алипа это отличный шанс выйти в единоличные лидеры, ведь их конкуренты из "Динамо" в воскресенье сыграют с "Краснодаром", идущим на четвёртой строчке и желающим сократить отставание от лидеров.

Сыграет ли сам Алип - пока сказать сложно. В последнем туре РПЛ он просидел все 90 минут на скамейке запасных, а в предпоследнем вышел на поле ближе к концовке встречи.

Кенжебек и Самородов готовы к битве в Москве

В субботу, в 21:45 по казахстанскому времени, московский ЦСКА примет в РПЛ грозненский "Ахмат". Хозяева делят четвёртое и пятое места с "Краснодаром", имея 26 очков, а "Ахмат" с 14-ю баллами идёт на 12-м месте.

Казахстанец Самородов является одним из важнейших игроков гостей. Однако в этом сезоне РПЛ он не забил ни одного гола, а результативных передач не было больше двух месяцев.

А вот Кенжебек ни разу в сезоне РПЛ не выходил в старте "Ахмата". Но это будет только второй матч при новом тренере Ролане Гусеве, и не исключено, что после игры Галымжана против Словакии (2:2), где он оформил два ассиста, ему дадут шанс закрепить успех и на клубном уровне. Тем более в последней встрече в чемпионате Кенжебек появился на поле в футболке "Ахмата" впервые почти за два месяца.

Отметим, что другие футболисты сборной Казахстана выступают в местном чемпионате, поэтому сезон для них завершён. Исключения - игроки, который продолжат путь на общем этапе

Покатилов перепишет историю в игре с "Барселоной". А кто из каталонцев уже играл с казахстанцами?

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