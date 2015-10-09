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Новый тренер "Бёрнли" рассказал о состоянии Сатпаева

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Новый тренер "Бёрнли" рассказал о состоянии Сатпаева Дастан Сатпаев. Фото: burnleyfootballclub.com©

Главный тренер английского "Бёрнли" Фабио Челестини подробно высказался о состоянии Дастана Сатпаева, который пропустил матч Чемпионшипа из-за травмы. 

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Главный тренер английского "Бёрнли" Фабио Челестини подробно высказался о состоянии Дастана Сатпаева, который пропустил матч Чемпионшипа из-за травмы. 

Ранее "Бёрнли" сыграл вничью с "Портсмутом" в матче 13-го тура Чемпионшипа. Встреча на стадионе "Бёрнли" "Терф Мур" завершилась со счётом 0:0. Это был первый матч для нового главного тренере "бордовых" Фабио Челестини, который сменил на этом посту бельгийца Ники Хайена.

"Сейчас мы взаимодействуем с "Челси". У него проблемы с задней поверхностью бедра, мышечное повреждение. Нам необходимо вместе оценивать ситуацию, шаг за шагом, день за днём.

Очень сложно сказать, сколько времени он пропустит. Я нахожусь здесь всего 48 часов. У меня есть много информации, но, возможно, пока не вся", - цитирует Челестини Burnley Express. 

Из-за травмы Сатпаев не попал в окончательный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций, намеченные на ноябрь. 

На счету 18-летнего казахстанца всего семь матчей в за английский клуб, в которых он не отметился результативными действиями.

 

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