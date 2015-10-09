Роналду отказался лететь в Ташкент? Почему "Аль-Наср" не взял португальца на матч ЛЧ

Главный тренер "Аль-Насра" Эндж Постекоглу объяснил, почему не включил Криштиану Роналду в заявку команды на предстоящий матч азиатской Лиги чемпионов против "Пахтакора".

Встреча состоится в понедельник. Помимо 41-летнего португальского нападающего, игру пропустят французский полузащитник Кингсли Коман и защитник Мохамед Симакан.

По словам Постекоглу, решение связано с плотным календарём и частыми перелётами, поэтому тренерский штаб решил предоставить ведущим футболистам дополнительное время для отдыха.

"Я решил дать отдохнуть Роналду, Коману и Симакану, учитывая плотный график матчей и частые переезды. Несмотря на непростой старт, сложности с подготовкой и неполную готовность на начальном этапе, сейчас мы вышли на отличный уровень — и завтрашний матч должен это подтвердить. Этот турнир очень важен для нас, и мы прекрасно понимаем, чего хотим добиться", — заявил Постекоглу на предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл два матча в Лиге чемпионов АФК и забил один гол. В чемпионате Саудовского Аравии у португальца 10 матчей и семь голов.

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