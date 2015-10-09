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Стало известно за какой клуб сыграет Тагыберген в следующем сезоне

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Стало известно за какой клуб сыграет Тагыберген в следующем сезоне ©ФК "Тобол"

Капитан "Тобола" Асхат Тагыберген продолжит выступать за костанайскую команду. Стороны договорились о продлении контракта с 36-летним полузащитником.

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Капитан "Тобола" Асхат Тагыберген продолжит выступать за костанайскую команду. Стороны договорились о продлении контракта с 36-летним полузащитником.

Как сообщает источник, в сохранении опытного футболиста в составе заинтересованы новое руководство и тренерский штаб костанайского клуба

В минувшем сезоне Тагыберген провёл за "Тобол" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал на свой счёт восемь результативных передач.

В марте 2026 года костанайцы завоевали Суперкубок Казахстана, а по итогам чемпионата страны заняли седьмое место.


Отметим, что бывший капитан национальной сборной Казахстана является одним из самых титулованных футболистов страны. За свою карьеру он четырежды становился чемпионом Казахстана и трижды выигрывал Кубок страны.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего полузащитника составляет 400 тысяч евро.

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