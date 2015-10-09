"Бавария" публично отказалась от Холанда и назвала причину

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дризен прокомментировал возможность приобретения нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

На фоне обвинений английского клуба в нарушении финансовых правил АПЛ появились слухи о возможном уходе ряда ведущих футболистов "горожан". В связи с этим руководство "Баварии" спросили, заинтересован ли немецкий гранд в подписании норвежского форварда.

"У нас есть Харри Кейн, лучший нападающий в мире, и лучшая атакующая линия в Европе. Так что этот вопрос даже не стоит рассматривать", — приводит слова Дризена Die Welt.

Таким образом, в мюнхенском клубе не рассматривают необходимость усиления позиции центрального нападающего, несмотря на потенциальную доступность одной из главных звёзд мирового футбола.

В текущем сезоне Холанд провёл 12 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 13 голов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего норвежца составляет 220 миллионов евро.

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