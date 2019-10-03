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Новости по теме: Быстров Марат

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Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
Нефтчи КА Кара-Балта 3:1
Каганат Алай(II) 0:1
Дордой Бш Абдыш-Ата 4:2
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
Валмиера Лиепая 21:00
РФШ Рижская футбольная школа Даугавпилс 23:00
1 1,235 X 5,9 2 9,8
Футбол. Лига чемпионов 2019/20
Манчестер Сити Лион 1:3
Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
СКА-Хабаровск Волгарь 1:0
Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
Беерсхот Зюлте-Варегем 1:0
Футбол. Лига Европы 2019/20
Севилья Манчестер Юнайтед 01:00
1 3,09 X 3,32 2 2,55
Велоспорт. Критериум Дофине 2020
Групповая гонка. Общий зачет 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Межев - Межев (153.5 km) 16:20
Велоспорт. Тур Валлонии 2020
Групповая гонка. Этап 1. Soignies - Templeuve (188.9 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020"
Попко Кларк 1:2
5 апреля 18:57
Футболист "Ордабасы" рассказал о жизни на базе во время карантина
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Футболист "Ордабасы" рассказал о жизни на базе во время карантина
Он попросил болельщиков соблюдать все меры предосторожности.
26 февраля 20:47
"Ордабасы" завершит трансферную кампанию приобретением игрока "Астаны" в аренду
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"Ордабасы" завершит трансферную кампанию приобретением игрока "Астаны" в аренду
Его трансферная стоимость 800 тысяч евро.
7 февраля 2020 15:36
Пугающее затишье. Почему "Ордабасы" не готов к борьбе за медали и еврокубкам
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Пугающее затишье. Почему "Ордабасы" не готов к борьбе за медали и еврокубкам
Команду покинули сразу несколько лидеров.
4 февраля 2020 08:05
Видеообзор матча, или как "Астана" обыграла десятикратного чемпиона Дании
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Видеообзор матча, или как "Астана" обыграла десятикратного чемпиона Дании
Победу принес дубль Томасова.
15 января 2020 19:31
У "Кайрата" оказался самый дорогой список ушедших из КПЛ футболистов
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У "Кайрата" оказался самый дорогой список ушедших из КПЛ футболистов
Дозаявлять новичков можно до апреля.
15 января 2020 18:36
"Астана" объявила состав на сборы в Португалии после назначения нового главного тренера
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"Астана" объявила состав на сборы в Португалии после назначения нового главного тренера
В рамках первого УТС "Астана" сыграет на международном турнире.
8 января 2020 21:30
Агент рассказал об интересе российских клубов к игроку "Астаны"
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Агент рассказал об интересе российских клубов к игроку "Астаны"
В феврале его вызывали в сборную.
8 января 2020 10:54
Лучший голкипер КПЛ-2019 и еще три футболиста вернулись в "Астану"
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Лучший голкипер КПЛ-2019 и еще три футболиста вернулись в "Астану"
Минувший сезон они провели в аренде в другом клубе.
27 декабря 2019 20:28
Альтернативная сборная Казахстана. Кого игнорировал Билек в 2019 году
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Альтернативная сборная Казахстана. Кого игнорировал Билек в 2019 году
Национальная команда набрала десять очков в квалификации Евро-2020.
11 декабря 2019 16:51
Не Исламханом единым. Пять казахстанских игроков, которым надо уехать в Россию
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Не Исламханом единым. Пять казахстанских игроков, которым надо уехать в Россию
В РПЛ отменили статус легионера для казахстанцев.
5 ноября 2019 11:42
Сборная Казахстана объявила состав на заключительные матчи отбора на Евро-2020
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Сборная Казахстана объявила состав на заключительные матчи отбора на Евро-2020
Подопечные Билека сыграют против Сан-Марино и Шотландии.
3 октября 2019 17:16
Без Муртазаева, но с Хижниченко. Разбор состава сборной Казахстана на матчи с Кипром и Бельгией
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Без Муртазаева, но с Хижниченко. Разбор состава сборной Казахстана на матчи с Кипром и Бельгией
Михал Билек вызвал 23 футболиста.
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