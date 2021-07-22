Битва с друзьями "Манчестер Сити" и тренерский реванш. Что ждёт "Астану" в еврокубках?

В ближайший месяц "Астана" проведёт два матча в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций. Противостоять семикратным чемпионам Казахстана будет албанский "Динамо Сити". Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с этой командой.

Первая встреча этого противостояния запланирована на 9 июля в Тиране, а ответная - на 16 июля в Астане. С момента основания Лиги конференций (сезон 2021/22), "Астана" участвовала в каждом розыгрыше - либо в квалификации, либо в основном турнире.

Один из самых титулованных клубов и партнёр "Манчестер Сити"

"Динамо" было образовано 76 лет назад, а своё нынешнее название получило в 2023-м, когда было принято решение сменить "Динамо Тирана" на "Динамо Сити". К этому руководство клуба пришло после начала сотрудничества с City Football Group, который владеет "Манчестер Сити" и рядом других клубов.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло четвёртое место в чемпионате Албании. При этом они являются вторыми в списке самых титулованных команд страны с 18 трофеями, чаще чемпионом становилась только "Тирана" (26).

В прошлом году остановились в шаге от общего этапа

"Динамо" никогда не пробивалось в основную часть еврокубковых турниров. В прошлом году они были максимально близки к этому, но в итоге не сложилось.

Команда начинала еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где был пройден андоррский "Атлетик" (3:2). Далее они в овертайме дожали хорватский "Хайдук" в третьем раунде (4:3), но на стадии плей-офф, в финале отбора, проиграли польской "Ягеллонии" (1:4).

Более дешёвый состав и экс-одноклубник казахстанцев

Разница в стоимости составов между двумя клубами составляет два миллиона евро. Если игроки "Динамо" оценены в 5,78 миллиона, то футболисты "Астаны" - в 7,78 миллиона евро. Но если лидер столичных Иван Башич не успеет вернуться в расположение клуба после ЧМ-2026, вероятность чего довольно высока, то разница составит всего 500 тысяч евро.

В составе этого клуба играет опытный 34-летний вингер из Косова Бернард Бериша, который на протяжении многих лет играл в российской премьер-лиге (РПЛ) и особенно запомнился в грозненском "Ахмате".

С 2020 по 2024 годы он играл в "Ахмате" бок о бок с казахстанцем Маратом Быстровым, а с 2024-го по 2025-й с другим нашим соотечественником Максимом Самородовым.

Новая тренерская дуэль между Бабаяном и Даей

"Динамо" возглавляет 59-летний албанский тренер Илир Дая, который уже противостоял "Астане" и её наставнику Григорию Бабаяну. В 2023 году он тренировал косовский "Балкани", когда этот клуб попал в одну группу Лиги конференций с "Астаной".

В гостях "Астана" одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Камо Оганесяна и Абзала Бейсебекова, а дома всё завершилось ничьей - 0:0.

В итоге "Астана" и "Балкани" набрали по четыре очка после шести туров, но за счёт лучших показателей в очных встречах казахстанцы заняли третье место в квартете, а косовары - четвёртое. Посмотрим, чем обернётся противостояние Бабаяна и Даи на этот раз.

Сейчас в "Астане" всё ещё сохраняется серьёзная обеспокоенность из-за финансовых проблем клуба и отсутствия инвестора. Однако в последнее время появляется всё больше различных инсайдов о том, что самый опытный еврокубковый боец из Казахстана получит сильного и состоятельного инвестора.

Если это случится в течение ближайшего времени, то за "Астану" станет спокойнее. Но даже на сегодняшний день казахстанцы точно не выглядят слабее соперников из Албании.

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Фото: ФК "Астана"©️

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