|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Барыс
|Торпедо УК
|19:00
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Ордабасы
|Каспий
|17:00
|Кайрат
|Тобол
|19:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Ислочь
|Шахтер Сл
|21:00
|Динамо-Брест
|Белшина
|23:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|КИ Клаксвик
|Слован Бр
|22:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Колрейн
|Ла-Фиорита
|1:0
|Тре Пенне
|Гиляни
|23:55
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Кешля Бк
|20:30
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Севилья
|Интер
|01:00
|Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
|Дияс
|Ли
|0:2
|Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
|Кукушкин
|Норри
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Тоди (Италия) -2020"
|Бехар, Голубев
|Дзевецки, Валков
|20:00
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|Кайрат
|0:3
|Жетысу
|Ордабасы
|2:3
|Тараз
|Кызыл-Жар СК
|0:0
|Шахтер
|Кайсар
|0:1
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Илбирс
|Нефтчи КА
|1:4
|Алай(II)
|Дордой Бш
|0:2
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Сочи
|Рубин
|3:2
|Тамбов
|Химки
|1:0
|Уфа
|Спартак М
|1:1
|Ахмат
|Ротор
|3:1
|Динамо М
|Ростов
|2:0
|Зенит
|ЦСКА М
|2:1
|Футбол. Кубок Словакии 2020/21
|Локомотив Зв
|Нитра
|21:00
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Тюмень
|Звезда Пр
|1:2
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Карабах
|Силекс
|4:0
|Динамо-Брест
|Астана
|6:3
|Селтик
|Рейкьявик КР
|6:0
|Црвена Звезда
|Европа
|5:0
|Арарат-Армения
|Омония
|0:1 ДВ
|Флора
|Судува
|1:1 п. 2:4
|Динамо Тб
|Тирана
|0:2
|Маккаби Т-А
|Рига(II)
|2:0
|Шериф
|Фола
|2:0
|Флориана
|ЧФР Клуж
|0:2
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Энгордани
|Зета
|1:3
|Сент-Джозеф
|Б-36 Торсхавн
|1:2
|Рунавик НСИ
|Барри Таун
|5:1
|Гленторан
|Торсхавн ХБ
|1:0
|Колрейн
|Ла-Фиорита
|1:0
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|РБ Лейпциг
|ПСЖ
|0:3
|Лион
|Бавария
|0:3
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 3. Montzen - Визе (192 km)
|15:00
|Групповая гонка. Общий зачет
|15:00
|Групповая гонка. Этап 4. Blegny - Érezée (197.8 km)
|15:00
|Велоспорт. Джиро дель Эмилия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 199,7 км.
|15:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Металлург М
|Салават Юлаев
|5:4
|Ак Барс
|СКА
|5:2
|Салават Юлаев
|СКА
|2:4
|Ак Барс
|Металлург М
|3:1
|Теннис. Турнир серии ITF - "Фогау (Австрия) - 2020"
|Дубривный, Скатов
|Этчеверри, Тиранте
|0:2
|Бланкано
|Скатов
|1:2
|Скатов
|Селс
|0:2
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ариас
|Ломакин
|0:2
|Ломакин
|Мехия
|0:2
|Ломакин
|Арконада
|1:2
|Ломакин
|Гомес
|0:2
|Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
|Дияс
|Ли
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Тоди (Италия) -2020"
|Бехар, Голубев
|Музетти, Зеппиери
|2:0
|Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
|Кукушкин
|Норри
|0:2
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Ордабасы
|Каспий
|17:00
|Кайрат
|Тобол
|19:00
|Астана
|Окжетпес
|16:00
|Кайсар
|Жетысу
|18:00
|Кызыл-Жар СК
|Шахтер
|21:00
|Тобол
|Астана
|17:00
|Тараз
|Окжетпес
|18:00
|Каспий
|Кайсар
|21:00
|Жетысу
|Кызыл-Жар СК
|16:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Дордой Бш
|Алга-Бишкек
|11:00
|Алай(II)
|Кара-Балта
|11:00
|Нефтчи КА
|Абдыш-Ата
|17:30
|Илбирс
|Алай(II)
|11:00
|Кара-Балта
|Дордой Бш
|17:00
|Алга-Бишкек
|Нефтчи КА
|17:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Ислочь
|Шахтер Сл
|21:00
|Динамо-Брест
|Белшина
|23:00
|Энергетик-БГУ
|Смолевичи
|19:00
|Городея
|Рух Бр
|21:00
|Славия-Мозырь
|Витебск
|19:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Вентспилс
|Даугавпилс
|20:00
|Валмиера
|Елгава
|21:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Урал
|Краснодар
|17:00
|Химки
|Ахмат
|19:00
|Арсенал Т
|Динамо М
|20:30
|Зенит
|Тамбов
|21:00
|Ротор
|Сочи
|23:00
|ЦСКА М
|Рубин
|23:00
|Уфа
|Ростов
|19:30
|Спартак М
|Локомотив М
|22:00
|Тамбов
|Сочи
|21:30
|Локомотив М
|Ахмат
|21:30
|Ростов
|Урал
|23:30
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Ружомберок
|23:00
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Ягеллония
|Висла Кр
|22:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Брюгге
|Беерсхот
|20:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|КИ Клаксвик
|Слован Бр
|22:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Тре Пенне
|Гиляни
|23:55
|Линкольн Ред Импс
|Приштина
|22:00
|Ритеряй
|Дерри Сити
|22:00
|Кайрат
|Ноа
|20:00
|Ордабасы
|Ботошани
|20:00
|Вентспилс
|Динамо-Авто
|20:00
|Нымме Калью
|Мура
|20:30
|Динамо Мн
|Пяст
|21:00
|Буде-Глимт
|Кауно Жальгирис
|22:00
|Алашкерт
|Ренова
|22:00
|Сумгаит
|Шкендия 79
|22:00
|Жальгирис
|Пайде ЛМ
|23:00
|Шахтер Сл
|Сфынтул Георге
|23:30
|ФКСБ Стяуа
|Ширак
|00:30
|Лех
|Валмиера
|01:00
|Партизан
|РФШ Рижская футбольная школа
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Факел
|11:00
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Кешля Бк
|20:30
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Севилья
|Интер
|01:00
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|ПСЖ
|Бавария
|01:00
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Барыс
|Торпедо УК
|19:00
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|20:00
|Барыс
|Торпедо УК
|13:00
|Трактор
|Сибирь
|18:00
|Барыс
|Сарыарка
|19:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Тоди (Италия) -2020"
|Бехар, Голубев
|Дзевецки, Валков
|20:00
|Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
|Хачанов
|Бублик
|21:00
|Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
|Путинцева
|Чжан
|21:00
|Александрова
|Рыбакина
|21:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Калицкий
|Хасиев
|Шарипова
|Дауди
|Велоспорт. Бретань Классик Уэст-Франс 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 247,8 км.
|15:45