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Новости по теме: Лига Европы

Прямая трансляция финала Лиги Европы
Прямая трансляция финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"
"Сама себя переиграла". Белорус с опытом работы в КПЛ - о поражении "Астаны" в Лиге чемпионов
"Сама себя переиграла". Белорус с опытом работы в КПЛ - о поражении "Астаны" в Лиге чемпионов
Тренер соперника "Кайрата" признался в страхе перед матчем ЛЕ и оценил опасность от Вагнера
Тренер соперника "Кайрата" признался в страхе перед матчем ЛЕ и оценил опасность от Вагнера
Стали известны все потенциальные соперники "Астаны" в Лиге Европы
Стали известны все потенциальные соперники "Астаны" в Лиге Европы
Разгромы и конфузы. Как казахстанские клубы проваливались в еврокубках
Разгромы и конфузы. Как казахстанские клубы проваливались в еврокубках
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Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Барыс Торпедо УК 19:00
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Ордабасы Каспий 17:00
1 1,25 X 5,45 2 9,9
Кайрат Тобол 19:00
1 1,64 X 3,84 2 4,5
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Ислочь Шахтер Сл 21:00
1 5,75 X 4,4 2 1,496
Динамо-Брест Белшина 23:00
1 1,405 X 4,8 2 6,7
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
КИ Клаксвик Слован Бр 22:00
Футбол. Лига Европы 2020/21
Колрейн Ла-Фиорита 1:0
Тре Пенне Гиляни 23:55
Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
Сумгаит Кешля Бк 20:30
Футбол. Лига Европы 2019/20
Севилья Интер 01:00
1 3,34 X 3,56 2 2,29
Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
Дияс Ли 0:2
Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
Кукушкин Норри 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Тоди (Италия) -2020"
Бехар, Голубев Дзевецки, Валков 20:00
Вчера 02:58
Без "Астаны". Стали известны 25 из 26 участников второго раунда Лиги чемпионов
0
0
Без "Астаны". Стали известны 25 из 26 участников второго раунда Лиги чемпионов
У неудачников квалификации будет еще минимум один матч.
19 августа 20:28
Будут разбиты, как "Астана" в ЛЧ? Как "Барыс" может "повторить" результат чемпионов КПЛ в КХЛ
0
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Будут разбиты, как "Астана" в ЛЧ? Как "Барыс" может "повторить" результат чемпионов КПЛ в КХЛ
У обоих команд похожие трудности перед важными матчами.
19 августа 13:31
"Впереди очень важные матчи". Алыкулов - о победе над "Каспием", плотном графике "Кайрата" и дебюте в ЛЕ
0
3
"Впереди очень важные матчи". Алыкулов - о победе над "Каспием", плотном графике "Кайрата" и дебюте в ЛЕ
Хавбек заработал пенальти.
19 августа 11:21
Перебили при слабой реализации. Как "Астана" играла против "Динамо-Бреста" в Лиге чемпионов
0
1
Перебили при слабой реализации. Как "Астана" играла против "Динамо-Бреста" в Лиге чемпионов
Северяне уступили с разницей в три мяча.
19 августа 01:51
"Астана" разгромно проиграла "Динамо-Бресту" в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов
0
19
"Астана" разгромно проиграла "Динамо-Бресту" в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов
У клуба будет еще минимум один матч в еврокубках.
18 августа 16:29
"В случае неудачи болельщики не будут слушать никаких объяснений". Алиев - о старте "Астаны" в ЛЧ
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"В случае неудачи болельщики не будут слушать никаких объяснений". Алиев - о старте "Астаны" в ЛЧ
Столичный клуб сыграет с "Динамо-Брестом".
18 августа 12:30
"Жду драйвового футбола". Алиев высказался о возобновлении чемпионата Казахстана
0
0
"Жду драйвового футбола". Алиев высказался о возобновлении чемпионата Казахстана
Рестарт КПЛ состоится, сегодня, 18 августа.
18 августа 02:47
"Интер" забил пять голов "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы
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"Интер" забил пять голов "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы
У миланцев два игрока оформили по дублю.
17 августа 15:48
Прямая трансляция матча "Интер" - "Шахтер" за выход в финал Лиги Европы
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Прямая трансляция матча "Интер" - "Шахтер" за выход в финал Лиги Европы
Начало - в 01:00.
17 августа 12:45
"Кайрат" или "Ордабасы" перенесут игру? В Qazsport рассказали о проблемах по трансляции матчей казахстанских клубов в еврокубках
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"Кайрат" или "Ордабасы" перенесут игру? В Qazsport рассказали о проблемах по трансляции матчей казахстанских клубов в еврокубках
"Астана" сыграет в Лиге чемпионов, "Кайрат" и "Ордабасы" - в Лиге Европы.
17 августа 02:56
"Севилья" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы
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"Севилья" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы
Матч прошел в Германии.
16 августа 21:26
Соперник "Кайрата" по Лиге Европы дважды вел в счете и упустил победу
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Соперник "Кайрата" по Лиге Европы дважды вел в счете и упустил победу
Два гола в матче были забиты с пенальти.
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