"Ювентус" переписал историю после победы в матче Лиги Европы

"Ювентус" обыграл нидерландский "АЗ Алкмаар" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Команда Лучано Спаллетти обеспечила себе преимущество ещё до перерыва. Сначала отличился Тён Копмейнерс, а затем преимущество туринцев увеличил Рандаль Коло-Муани.

При этом "Ювентус" отметился любопытным достижением. Как сообщает Opta, итальянский клуб впервые с сезона-1999/00 забил не менее 11 голов в стартовых четырёх матчах еврокубкового турнира.

После этой победы туринцы набрали десять очков и поднялись на пятое место в общей таблице Лиги Европы. Следующий матч команда Спаллетти проведёт 26 ноября, когда на своём поле примет кипрскую "Омонию".

FT | ⌛️ | Three more #UEL points! 💪 #AZJuve https://t.co/KQiJHOjZU9 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 5, 2026

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