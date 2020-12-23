Полузащитник "Астаны" подписал контракт с клубом чемпионата России

Полузащитник ФК "Астана" и сборной Беларуси Иван Маевский сегодня, 23 декабря, подписал контракт с российским "Ротором", выступающим в российской премьер-лиге. Об этом сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем Instagram.

Отмечается, что официально о переходе белорусского опорника будет объявлено в январе, когда он присоединится к своей новой команде. С "Астаной" у Маевского закончился контракт.

Напомним, в сезоне КПЛ-2020 полузащитник провел за "Астану" 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. В России 32-летний Маевский уже играл, выступая с 2015 по 2017 год за "Анжи".

"Ротор" идет на 13-м месте РПЛ, в которой выступают 16 команд, набрав 14 очков после 19 туров. "Астана" же после шестилетнего чемпионства нынешний сезон в КПЛ завершила на третьем месте.