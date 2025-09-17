Футбол
"Барселона" выбрала громкую замену Левандовски: кто он?

В "Барселоне" начали думать о жизни после Роберта Левандовски, а президент клуба Жоан Лапорта уже определил для себя главную цель, передают Vesti.kz

По данным Goal.com, Лапорта видит в Эрлинге Холанде из "Манчестер Сити" идеального преемника для польского форварда и готов сделать его трансфер приоритетным направлением на будущее.

Контракт Левандовски истекает летом 2026 года, и вероятность продления считается минимальной. Руководство "сине-гранатовых" уверено, что сделка по Холанду вполне реальна, даже несмотря на все финансовые сложности и конкуренцию.

В списке потенциальных вариантов фигурирует и Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико", но в глазах Лапорты именно норвежец – цель номер один.

Дополнительного веса интересу к Холанду добавили его последние выступления за сборную. В матче отбора к ЧМ-2026 против Молдовы он оформил пента-трик – пять голов за игру, став первым футболистом XXI века, кому удалось подобное достижение на отборочном этапе мирового первенства.

Ранее сообщалось, что отношения между звездным норвежцем и тренером " Манчестер Сити" серьезно "пошатнулись".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Эспаньол 4 3 1 0 8-5 10
4 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
5 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
6 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Бетис 5 1 3 1 6-6 6
9 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3-2 6
11 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
12 Валенсия 4 1 1 2 4-8 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Леванте 4 0 1 3 5-9 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

