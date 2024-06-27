"Мог со сборной играть на Евро". Адиев назвал виновника фиаско Казахстана против Греции

Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев разобрал матч в плей-офф Лиги наций против Греции, по итогам которого сборная Казахстана по футболу лишилась шансов попасть в финальную стадию Евро-2024, передают Vesti.kz.

Напомним, в полуфинале плей-офф Лиги наций Казахстан на выезде уступил Греции со счетом 0:5. В финале греки проиграли Грузии, которая впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. 31 мая Адиев покинул сборную Казахстана.

– Поражение от Греции до сих пор сидит в душе?

– Вот идет чемпионат Европы, я ни одной игры полностью не смотрел. Есть ощущение раны. Посещают мысли, что мог не в Новогорске быть, а в Германии со сборной играть. Особенно матч Словения – Дания меня задел. Смотрю составы, ощущение, что мои родственники играют, потому что мы эти команды вдоль и поперек изучили, - сказал Адиев в интервью "Чемпионату".

– Почему с Грецией не получилось?

– Главный наш шанс был в матче со Словенией в группе. Во втором тайме мы сравняли счет, доминировали, моменты имели. Нам не хватило человеческого ресурса, потому что был ряд травмированных и дисквалифицированных. А что касается Греции, то ментально мы оказались не готовы. Видимо, я неправильно подвел команду психологически, потому что цифры функциональной подготовки нас радовали. В головах мы проиграли. Условно, на бровке передо мной играл футболист, с которым я обговаривал, как он должен располагаться в защите, как в атаке. И я увидел, что он вообще не выполняет установку, находится в полной прострации. Весь Казахстан ждал этих матчей два месяца, поэтому этот груз пережал ребят.

Добавим, что сборная Грузии сотворила историю на Евро-2024 - в третьем туре сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф. Теперь в 1/8 финала грузины сыграют с испанцами.

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