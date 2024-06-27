"Тобол" подписал на Лигу Европы футболиста с опытом игры за сборную Португалии

Костанайский "Тобол" объявил о подписании контракта с португальским вингером Педро Эуженио, передают Vesti.kz.

Эуженио отлично знаком болельщикам - он уже выступал в Казахстане за "Жетысу", "Тараз", "Астану" и "Атырау". В составе "Астаны" он становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Всего он сыграл 73 матча в премьер-лиге, забив 32 гола и отдав 16 результативных передач.

Опытный вингер играл в молодежных командах "Спортинга" и "Бенфики". За юношескую сборную Португалии Педро провел пять матчей.

Дата рождения: 26 июня 1990.

Рост: 172 см.

Вес: 71 кг.

Позиция: нападающий/вингер.

Гражданство: Португалия.

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Напомним, "Тобол" выступит в квалификации Лиги Европы: в первом раунде встретится со словацким клубом "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля на выезде, а ответная - 18-го в Казахстане. А в случае успеха костанайцы во втором раунде сыграют с турецким "Трабзонспором". Матчи намечены на 25 июля и 1 августа.