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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сорвался трансфер Александра Меркеля в клуб КПЛ. Известна причина

Сорвался трансфер Александра Меркеля в клуб КПЛ. Известна причина
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Стало известно о сорвавшемся трансфере бывшего полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля в казахстанский клуб, передают Vesti.kz.

С прошлого года он защищал цвета команды "Хатта" из ОАЭ.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, Меркель вел переговоры с одним из клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Но в последний момент решил запросить условия в 2,5 раза выше, озвученных изначально. Клуб сразу вышел из переговоров.

Напомним, что футболист родился в Алматы и прожил там до шести лет, после чего переехал с родителями в Германию. За свою карьеру он поиграл за итальянские "Милан", "Дженоа", "Удинезе" и "Пизу", английский "Уотфорд", швейцарский "Грассхоппер", немецкий "Бохум", австрийскую "Адмиру", нидерландский "Хераклес", саудовский "Аль-Файсали" и турецкий "Газиантеп".

Экс-игрок сборной Казахстана Меркель уехал в ОАЭ и пропал спустя полгода. Что случилось?

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Метки:
Меркель Александр КПЛ Сборная РК по футболу Футбол Казахстанцы за границей

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