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Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю

Битва за Евро: Грузия обыграла Грецию и вошла в историю
©instagram.com/ethnikiomada

Сборные Грузии и Греции сыграли в финале плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Основное время игры в Тбилиси завершилось без забитых голов. При этом, команды в по ходу игры поучаствовали в потасовке в результате которой со скамейки запасных был удален вратарь Гиорги Лория.

В дополнительное время также обошлось без забитых мячей.

В серии пенальти сборная Грузии оказалась точнее - 4:2. Решающий удар уверенно реализовал бывший полузащитник костанайского "Тобола" Ника Квеквескири. Отметим, что еще один пенальти реализовал экс-защитник павлодарского "Иртыша" Лаша Двалия.

Таким образом, Грузия впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии. В финальной части турнира подопечные Вилли Саньоля сыграют в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Напомним, в 1/2 финала грузины обыграли в Тбилиси сборную Люксембурга - 2:0, а греки в Афинах разгромили команду Казахстана со счетом 5:0.

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Грузия Греция

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