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"За такой жест в Бразилии убили бы": Игита жестко ответил Конысбаеву после скандала

"За такой жест в Бразилии убили бы": Игита жестко ответил Конысбаеву после скандала
©AФК "Кайрат"

Вратарь сборной Казахстана Игита в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал критику в свой адрес со стороны Улана Конысбаева. Кроме того, он поблагодарил Самата Смакова за поддержку. 

В июне Игита угодил в скандал, наступив на символику клубов "Актобе" и "Астана". Конысбаев заявил, что в Бразилии за такой жест "убили бы". Игита подробно ответил на жесткое высказывание бывшего футболиста.  

"Мне отправляли эти слова. Он совсем не прав. Он говорит вещи о которых вообще не знает. Могу сказать, что я знаю Казахстан, я здесь живу давно, знаю характер людей, может быть не досконально, но в общем я понимаю казахов. А что Конысбаев может сказать о Бразилии? Он не знает культуру Бразилии, не знает людей в Бразилии, наверное, он даже там не был ни разу. И поверьте, в Бразилии на такой эпизод была бы другая реакция, нежели в Казахстане. Знаешь что было бы? Условно представители "Фламенго" наступили бы на флаг "Васко Да Гама". В ответ, из "Васко" сделали бы - "мы вас обыграем и также наступим на ваш флаг". На этом все. Никто бы не думал кого-то убивать за то, что наступили на символику. Это абсолютно неправильные слова. Я даже не знаю этого игрока. Я знаю Самата Смакова. Чтобы говорить о таком, надо действительно знать и быть ответственным", - сказал вратарь. 

Игита добавил, что он получил неожиданный звонок от Самата Смакова по этому поводу: 

"Да, он мне звонил, сказал: "Брат, не переживай. Ситуация очень серьезная, но постарайся не обращать внимание на хейт". Он меня поддержал в такой трудный момент, благодарю его, не ожидал этого, ведь он тоже играл за "Актобе". Его поддержка мне помогла". 

Напомним, по итогам скандального эпизода на АФК "Кайрат" был наложен штраф в размере 500 МРП. Сам Игита принес публичные извинения клубам "Астана" и "Актобе".

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Метки:
Кайрат АФК Смаков Самат Футзал

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