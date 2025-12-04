"Ливерпуль" выставил Салаха на трансфер: назван фаворит на его подписание

Назван клуб-фаворит на подписание египетского нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

По информации talkSPORT, клубы саудовской премьер-лиги по-прежнему намерены заполучить 33-летнего вингера. Накануне стало известно, что британский гранд готов рассмотреть предложения по своему лидеру, которого даже не внесли в заявку на матч 13-го тура АПЛ против лондонского "Вэст Хэма" (2:0).

Главным претендентом на Салаха называют "Аль-Хиляль" — тот самый клуб, за который несколько сезонов "выступал" лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар Жуниор. Однако интерес проявляет и "Аль-Кадсия", рассчитывающая вмешаться в борьбу за звезду.

Саудовские клубы убеждены, что египтянин должен стать одной из главных витрин лиги и готовы работать над тем, чтобы оформить его как "топ-подписание".

Напомним, в конце прошлого сезона Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2027 года. В нынешней кампании он провёл 19 матчей, забив пять голов и сделав три результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.

Ранее стало известно, что ФИФА может лишить "Ливерпуль" Мохамеда Салаха. Подробности по ссылке.

Добавим также, что "Ливерпуль" исключил Салаха перед матчем АПЛ.

