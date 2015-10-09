"Ливерпуль" исключил Салаха перед матчем АПЛ

"Ливерпуль" в матче 13-го тура АПЛ-2025/26 сыграет на выезде с лондонским "Вест Хэмом", сообщают Vesti.kz.

Матч на поле "молотобойцев" начнется в 19:05 по казахстанскому времени.

Оба клуба объявили стартовый состав на эту игру. Примечательно, что вингер "красных" Мохамед Салах не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы "Вест Хэма" и "Ливерпуля":

"Вест Хэм": Ареола, Тодибо, Магасса, Мавропанос, Диуф, Ван-Биссака, Пакета, Фернандеш, Поттс, Боуэн, Уилсон.

"Ливерпуль": Алиссон, Керкез, Конате, Гомес, ван Дейк, Макаллистер, Собослаи, Гравенберх, Вирц, Гакпо, Исак.

Напомним, "Ливерпуль" набрал 13 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. У "Вест Хэма" 11 баллов и 17-е место.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!