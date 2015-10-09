Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 18:21
 

"Ливерпуль" исключил Салаха перед матчем АПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" исключил Салаха перед матчем АПЛ ©x.com/LFC

"Ливерпуль" в матче 13-го тура АПЛ-2025/26 сыграет на выезде с лондонским "Вест Хэмом", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Ливерпуль" в матче 13-го тура АПЛ-2025/26 сыграет на выезде с лондонским "Вест Хэмом", сообщают Vesti.kz.

Матч на поле "молотобойцев" начнется в 19:05 по казахстанскому времени.

Оба клуба объявили стартовый состав на эту игру. Примечательно, что вингер "красных" Мохамед Салах не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы "Вест Хэма" и "Ливерпуля":

"Вест Хэм": Ареола, Тодибо, Магасса, Мавропанос, Диуф, Ван-Биссака, Пакета, Фернандеш, Поттс, Боуэн, Уилсон.

"Ливерпуль": Алиссон, Керкез, Конате, Гомес, ван Дейк, Макаллистер, Собослаи, Гравенберх, Вирц, Гакпо, Исак.

Напомним, "Ливерпуль" набрал 13 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. У "Вест Хэма" 11 баллов и 17-е место.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 12 7 2 3 23-11 23
4 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
5 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
6 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
8 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
9 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
10 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
12 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
13 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:05   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!