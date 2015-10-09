ФИФА может лишить "Ливерпуль" Мохамеда Салаха. Подробности

Английский "Ливерпуль" рискует надолго лишиться своего лидера — египетского нападающего Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Салах включён в состав сборной Египта

Мохамед Салах попал в предварительный список игроков сборной Египта для участия в Кубке Африки. Турнир пройдёт с 21 декабря по 18 января, однако отъезд вингера из Ливерпуля может состояться раньше - Международной федерации футбола (ФИФА) имеет право требовать прибытия игроков примерно за две недели до старта соревнований.

Подготовка к турниру

Египетская сборная планирует тренировочный сбор и контрольный матч с Нигерией 14 декабря. Затем, 17 декабря, команда вылетит в Марокко для завершения подготовки к Кубку Африки.

Риски для "Ливерпуля"

Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдцы надеются удержать 33-летнего форварда хотя бы до игры с "Брайтоном" 13 декабря. Салах гарантированно пропустит три матча английской Премьер-лиги, а возможное отсутствие в оставшихся пяти встречах зависит от того, как далеко Египет продвинется в турнирной сетке. В сумме это может означать пропуск до восьми матчей.

Напомним, в текущем сезоне Салах провёл 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

