Англия
Сегодня 16:00
 

"Ливерпуль" принял решение по трансферу Салаха

  Комментарии

"Ливерпуль" принял решение по трансферу Салаха Мохамед Салах. Фото: ФК "Ливерпуль"©

Мохамед Салах переживает самый слабый сезон за долгие годы и в "Ливерпуле" больше не исключают его уход, передают Vesti.kz.

Салах может покинуть "Ливерпуль"

33-летний форвард забил лишь четыре гола и сделал две передачи в 12 матчах нового сезона английской премьер-лиги (АПЛ), что значительно ниже его привычных показателей.

По информации Fichajes, "Ливерпуль" готов выслушать предложения по трансферу, несмотря на контракт, который действует до 2027 года. Руководство "красных" понимает, что возраст и постоянные нагрузки начали сказываться на игре египтянина, и рассматривает обновление атакующей линии.

Главным направлением для Салаха по-прежнему остается Саудовская Аравия: местные клубы давно стремятся заполучить египтянина и продолжают ждать его переход. Там ему готовы предложить огромный контракт и статус главной звезды.

Такой вариант устроил бы обе стороны: "Ливерпуль" освободил бы значительную часть зарплатного бюджета, а сам Салах получил бы шанс продлить карьеру в менее изнурительной лиге.


Что важно знать о Салахе в "Ливерпуле"

Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года, тогда клуб выкупил его у "Ромы" за 42 миллиона евро.

Египтянин выиграл с мерсисайдцами два титула АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, два Кубка лиги и Суперкубок Англии. Кроме того, Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории АПЛ и третьим снайпером клуба за всю его историю.

Между тем, вопрос о возвращении Юргена Клоппа в "Ливерпуль" уже получил официальное разъяснение.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
10 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
13 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 декабря 01:15   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Сандерленд
Проголосовало 41 человек

