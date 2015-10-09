Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 09:12
 

Мбаппе переписал историю: француз превзошёл рекорд Роналду, но не догнал Месси

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе переписал историю: француз превзошёл рекорд Роналду, но не догнал Месси ©x.com/realmadrid

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе ворвался в десятку лучших бомбардиров за один календарный год, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе ворвался в десятку лучших бомбардиров за один календарный год, сообщают Vesti.kz.

Его дубль в матче против "Атлетика" (3:0) стал 61-м и 62-м голом французской звезды в 2025-м, позволив Мбаппе обойти достижение Криштиану Роналду, который в 2014 году остановился на отметке 61 мяч.

На вершине исторического списка по-прежнему находится экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси — его невероятные 91 гол в 2012 году остаются недосягаемым рекордом уже более десяти лет.

Топ-10 самых результативных бомбардиров в истории за один календарный год:

  1. Лионель Месси (2012) — 91 гол.
  2. Герд Мюллер (1972) — 85 голов.
  3. Пеле (1958) — 75 голов.
  4. Пеле (1965) — 72 гола.
  5. Зико (1979) — 72 гола.
  6. Ромарио (2000) — 72 гола.
  7. Роберт Левандовски (2021) — 69 голов.
  8. Криштиану Роналду (2013) — 69 голов.
  9. Криштиану Роналду (2012) — 63 гола.
  10. Килиан Мбаппе (2025) — 62 гола.

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" в 2024 году в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Монако" и ПСЖ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 21:30   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Акрон Тл
Акрон Тл
(Тольятти)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Акрон Тл
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!