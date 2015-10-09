"Ливерпуль" исключил Салаха и прервал серию из поражений

"Ливерпуль" обыграл в Лондоне "Вест Хэм" в матче 13-го тура английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Счёт был открыт на 60-й минуте — Александер Исак хладнокровно реализовал свой момент. В концовке матча Лукас Пакета за две минуты получил две жёлтые карточки и оставил хозяев в меньшинстве.

Уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, Коди Гакпо поставил точку — 2:0.

Отметим, что в этом матче не принимал участия лидер "красных" Мохамед Салах. Звездный египтянин остался на скамейке запасных.

До этой игры "Ливерпуль" проиграл три раза подряд во всех турнирах.

Победа позволила мерсисайдцам набрать 21 очко и подняться на седьмое место в таблице АПЛ. "Вест Хэм Юнайтед" остаётся на 17-й позиции, имея в активе 11 очков.

