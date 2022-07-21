"Тобол" одержал победу в еврокубке после вылета из Лиги чемпионов

"Тобол" в домашнем матче обыграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс" во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Костанае завершился со счетом 2:0. Казахстанский клуб нанес более десятка ударов в сторону ворот соперника и выиграл по угловым ударам (6:3), а забил только на 65-й минуте.
Вышедший на замену Айбар Жаксылыков открыл счет в матче после розыгрыша углового удара, когда соперники не смогли выбить мяч. В компенсированное время забил Жарко Томашевич.
В матче было показано четыре желтые карточки - предупреждение у "Тобола" получили Самат Жарынбетов и Багдат Каиров.
Добавим, ранее первый матч в турнире провел клуб "Кызыл-Жар", уступив в домашнем матче "Осиеку" из Хорватии. Ответные игры состоятся 28 июля.
Автогол и удаление, или как "Кызыл-Жар" стартовал в Лиге конференцийНовый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!