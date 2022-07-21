Автогол и удаление, или как "Кызыл-Жар" стартовал в Лиге конференций

Казахстанский клуб "Кызыл-Жар" проиграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч с хорватским "Осиеком", который проходил в Нур-Султане, завершился со счетом 1:2.

В начале второго тайма форвард гостей Михрет Топчагич выиграл борьбу после флангового навеса и открыл в матче, а затем Ласло Клянхайслер удвоил разницу.

Между гостевыми голами судья показал вторую желтую карточку бразильскому легионеру "Кызыл-Жара" Жиану Мартинсу - Дос Сантосу и удалил футболиста за фол в центре поля.

Первый гол "Кызыл-Жара" в еврокубках забил Дарко Неяшмич: полузащитник под давлением отдавал передачу вратарю, но отправил мяч в собственные ворота.

Добавим, что ответная игра состоится в ночь с 28 на 29 июля, а в евротурнире, помимо "Кызыл-Жара", участвуют "Астана", "Кайрат" и Тобол". Их игры тоже покажут в прямом эфире.

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