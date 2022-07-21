Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций

Сегодня, 21 июля, сразу четыре казахстанских клуба проведут первые матчи в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Открывать игровой день будет петропавловский "Кызыл-Жар", который примет хорватский "Осиек". Эта встреча начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

На 20:00 намечено начало сразу двух матчей. Алматинский "Кайрат" дома сыграет с венгерской "Кишвардой", а костанайский "Тобол" примет гибралтарский "Линкольн Ред Импс". Так, встречу из Алматы покажет Qazaqstan, а игру из Тобола будет транслировать Qazsport.

Прямая трансляция на Qazaqstan

Завершит игровой день "Астана", которая на выезде сыграет с польским "Ракувом". Этот матч начнется в 01:00 и будет показан на Qazsport.