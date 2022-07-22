Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанские клубы одержали одну победу при трех поражениях в первых матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы коллективов на выход в следующую стадию евротурнира.

В четверг, 21 июля, петропавловский "Кызыл-Жар" в Нур-Султане уступил хорватскому "Осиеку" (1:2), а алматинский "Кайрат" в родных стенах проиграл венгерской "Кишварде" (0:1). Костанайский "Тобол", игравший также дома, победил гибралтарский "Линкольн" (2:0). А вот "Астана" в Польше была разгромлена "Ракувом" (0:5).

"Тобол" - 80 процентов вероятности

Самые большие шансы у "Тобола", и это вполне логично. Скромные соперники из Гибралтара и победа со счетом 2:0 в первой встрече говорят о превосходстве костанайцев.

Конечно, длительный перелет и совсем иные климатические условия могут стать сложностями для действующих чемпионов Казахстана, но не настолько, чтобы упустить набранное преимущество.

На выезде "Тоболу" будет достаточно отыграть спокойно и организованно, и тогда подопечных Милана Милановича можно будет поздравить с выходом в третий раунд отборочного цикла.

"Кайрат" - 40 процентов вероятности

Мало кто ожидал, что "Кайрат", пусть и в далеко не оптимальном составе, но проиграет "Кишварде" в Алматы. Однако это произошло. Венгры больше владели мячом (52-48), чаще наносили удары (12-10) и были точнее (6-2 по ударам в створ).

Но списывать со счетов "Кайрат" все равно рано. Конечно, состав нынче у команды не столь опытный, но в нападении все еще играют опасные Хосе Канте и Жоао Пауло. Один точный удар в Венгрии все может изменить.

Но прямо сейчас, с учетом заслуженной выездной победы, "Кишварда" является небольшим фаворитом на проход в следующую стадию.

"Кызыл-Жар" - 25 процентов вероятности

К участию петропавловского клуба в еврокубках даже в Казахстане многие отнеслись не очень серьезно. Почему-то было принято говорить о шансах "Астаны" и "Тобола", опыте "Кайрата", но вот в "Кызыл-Жар" будто никто и не верил.

Однако в матче с "Осиеком" подопечные Али Алиева, проводящие откровенно плохой сезон на внутренней арене, сумели, что называется, "показать зубы". Они владели мячом 48 процентов времени, нанесли восемь ударов (три - в створ) и заработали четыре угловых. Согласитесь, многие ожидали худшего.

Один раз хорватов спас каркас ворот, а затем в нескольких моментах откровенно выручал голкипер гостей. Показалось, что оставшись в меньшинстве, команда Алиева не сломалась психологически, а наоборот - объединилась и пошла вперед с двойным желанием. Это было очень похвально!

На выезде северянам будет еще сложнее, тем более состав "Осиека" будет иным - в строй могут вернуться несколько основных игроков, которые не сыграли в Нур-Султане. Но и у "Кызыл-Жара", может быть, сыграет лидер Дарко Зорич.

У "Осиека" явно больше шансов на проход, но настрой "Кызыл-Жара" показал, что они готовы биться до конца.

"Астана" - 5 процентов вероятности

У кого шансов практически нет, так это у "Астаны". Одно дело - отыграть один мяч, как у "Кайрата" или "Кызыл-Жара", и совсем другое - спастись с 0:5, пусть даже и дома.

Чуть выше мы писали о том, как отреагировали на удаление своего товарища игроки "Кызыл-Жара". А теперь сравните с тем, что было в игре "Астаны", когда они остались в большинстве. Выходит, что петропавловцы вдесятером выглядели более впечатляюще, чем астанчане в полном составе. И здесь не обойтись без психологии, ведь многое зависит от нее.

Насколько сильнее и стабильнее "Астана" в чемпионате Казахстана, чем тот же "Кызыл-Жар", говорить смысла нет. Ведь все равно в важный еврокубковый момент "Астана" свой характер не проявляет, а относительно скромный "Кызыл-Жар" идет вперед без страха и с невероятным желанием.

Трудно сказать, что нужно "Астане", чтобы чудом оказаться в третьем раунде. Разве что если "Ракув" приедет с составом из восьми человек. Но обыграть поляков при равных условиях шансов практически не остается.

Ранее мы разобрали провальное выступление "Астаны", а также вспомнили другие разгромные поражения столичного клуба.

Напомним, что все ответные встречи состоятся в четверг, 28 июля.

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Кайрат" (2), СК "Кызыл-Жар" (3,4), ФК "Астана" (5,6)©️

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