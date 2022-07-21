"Кайрат" проиграл в Лиге конференций

"Кайрат" на своем поле проиграл в матче с венгерской "Кишвардой" во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Алматы завершился со счетом 0:1. На 81-й минуте матча Ясир Асани принял мяч в штрафной зоне и пробил по воротам.

По владению мяча команды показали примерно равные результаты, а вот по ударам в створ гости были точнее (2:5).

Добавим, ранее первый матч в турнире провел клуб "Кызыл-Жар", уступив в домашнем матче "Осиеку" из Хорватии.

"Тобол" на своем поле переиграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс". Ответные игры состоятся 28 июля.

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