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Топ-5 сокрушительных поражений "Астаны" в еврокубках

Топ-5 сокрушительных поражений "Астаны" в еврокубках
©ФК "Астана"

Поражение от польского "Ракува" (0:5) во втором квалификационном раунде Лиги конференций стало одним из самых разгромных для "Астаны" в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz вспомнил все неудачные выступления столичного клуба в континентальных турнирах, в которых команда проигрывала с разницей в пять и больше мячей.

В истории "Астаны" это пятое еврокубковое поражение с разницей в 5+ голов. Это случалось как в Лиге чемпионов и Лиге Европы, так теперь и в Лиге конференций. Начнем по порядку.

"Ботев" 5:0 "Астана"

Первым еврокубковым соперником "Астаны" в клубной истории был болгарский "Ботев". Летом 2013-го они схлестнулись в первом квалификационном раунде Лиги Европы. 

Первая игра прошла в столице Казахстана, и в ней подопечные Мирослава Беранека проиграли с минимальным счетом 0:1. Но в ответной встрече "Астану" ждало кое-что похлеще, а именно - разгром со счетом 5:0 от своего будущего тренера Станимира Стойлова.

В первом тайме счет не был открыт, зато с поля успел удалиться Исламбек Куат. Во втором тайме болгарский клуб забил пять безответных мячей, а особенно провальным оказался отрезок с 54-й по 57-й минуты, когда в ворота Ненада Эрича влетело три гола.

На этом дебютный еврокубковый сезон "Астаны" подошел к концу - 0:6 по сумме двух матчей против "Ботева".

"Селтик" 5:0 "Астана"

В последующие годы "Астана" набрала достаточно опыта и уже успела "попылить" в Европе. Но в середине августа 2017-го столичный клуб ждало еще одно сокрушительное поражение.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов "сине-желтые" встретились с шотландским "Селтиком", с которыми они уже играли в отборочном цикле годом ранее (1:1, 1:2). Но взять реванш у британцев было не суждено.

В первой же игре, прошедшей в Глазго, "Селтик" разгромил "Астану" со счетом 5:0. Два мяча влетели в ворота Александра Мокина до перерыва, а еще три - после. Причем в двух случаях из пяти астанчане поразили свои ворота сами - "отличились" Евгений Постников и Игорь Шитов.

В ответной встрече "Астане" удалось "хлопнуть дверью". Столичные вели со счетом 4:1 к 69-й минуте, но в итоге шотландцам удалось сократить итоговый результат до 4:3. По итогам двухматчевого противостояния (4:8) "Астана" пробилась в группу Лиги Европы, а "Селтик" отправился покорять Лигу чемпионов.

АЗ 6:0 "Астана"

Первый сокрушительный разгром в рамках группового этапа произошел 24 октября 2019 года. В тот вечер "Астана" играла в третьем туре групповой стадии Лиги Европы с нидерландским АЗ на выезде.

Уже на 26-й минуте из-за травмы Роману Григорчуку пришлось менять капитана Эрича на Мокина. До перерыва Александр дважды вытаскивал мяч из своей сетки, в одном случае - после пенальти.

Оставшиеся четыре мяча были забиты после 77-й минуты встречи. Один из них также случился с пенальти. Итоговый счет - 0:6.

Астана 0:5 АЗ

Спустя две недели, 7 ноября, команды встретились вновь, но уже в Нур-Султане. Теперь все 90 минут в рамке провел уже Эрич. Но это не помогло хозяевам избежать очередного разгрома от АЗ.

Один мяч влетел в сетку ворот в первом тайме, а еще четыре - во втором. Суммарно за две игры нидердандский клуб забил в ворота "Астаны" 11 (!) безответных мячей.

"Ракув" 5:0 "Астана"

Ну и вот теперь, во втором квалификационном раунде Лиги конференций, польский "Ракув" у себя дома учинил "Астане" унизительное поражение.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте встречи, и здесь не обошлось без ошибки вратаря Марко Милошевича, которого упорно продолжает ставить в стартовый состав главный тренер Срджан Благоевич

На 21-й минуте хозяева остались в меньшинстве, и кто-то из фанатов "Астаны" уже начал потирать руки от предстоящего камбека. Но не тут-то было. 

В концовке тайма "Астана" пропустила еще один мяч, а на исходе часа игры у гостей удалился Аслан Дарабаев, и началась игра десять на десять. До финального свистка Милошевич пропустил еще три мяча.

Выводы по польскому кошмару "Астаны": нежеланный вратарь, запах отставки и бойкот фанатов 

Фото: ФК "Астана" (1,2,4), УЕФА (3), ФК "Ракув" (5)©️

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Метки:
Футбол Астана ФК Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Беранек Мирослав Стойлов Станимир Куат Исламбек Постников Евгений Григорчук Роман

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