Автор: Димаш Тулегенов

Все четыре казахстанских представителя в еврокубках сыграют во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Это стало известно после вылета костанайского "Тобола" от венгерского "Ференцвароша" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов - 1:5 (0:0, 1:5). Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее о следующем еврокубковом оппоненте действующих чемпионов Казахстана.

21 и 28 июля "Тобол" сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций, как и другие казахстанские клубы - "Астана", "Кайрат" и "Кызыл-Жар". Соперником костанайцев будет гибралтарский "Линкольн Ред Импс". Само по себе название страны вряд ли о многом говорит казахстанским болельщикам, не говоря уже о названии клуба. Поэтому мы подготовили для вас этот материал.

Начнем с того, что Гибралтар - это заморская территория Великобритании, которая находится на юге Пиренейского полуострова. Эта земля также оспаривается Испанией, с которой граничит Гибралтар. От северо-западного побережья Африки территорию отделяет Гибралтарский пролив.

В 1905 году там была основана местная футбольная лига. И за все время существования профессионального футбола в Гибралтаре "Линкольн" является самым успешным клубом. Команда 27 раз становилась чемпионом высшего дивизиона. С 2003 по 2016 год клуб удерживал статус чемпиона раз за разом, в последних двух розыгрышах "Линкольну" также не было равных.

В гибралтарской лиге участвуют 11 клубов, причем все играют на одном стадионе - "Виктория". Команды проводят друг с другом по одному матчу, после чего делятся на две группы - лучшая шестерка играет второй этап между собой, а худшая пятерка выясняет отношения друг с другом.

Последний сезон начался в середине октября и длился до конца апреля. "Линкольн" одержал 19 побед и лишь раз сыграл вничью с общим счетом 65:17. Команде не было равных и в Кубке страны, где были обыграны четыре соперника с общим счетом 15:3. Неудачи случились лишь в Суперкубке страны, где "Линкольн" проиграл "Европе" - 1:3, а также в групповом этапе Лиги конференций, где клуб уступил во всех шести встречах.

И да, вам не показалось, это была группа Лиги конференций. Прошлый сезон вошел в историю гибралтарского футбола, так как впервые местная команда пробилась в группу еврокубка. "Линкольн" попал в один квартет с греческим ПАОКом, датским "Копенгагеном" и словацким "Слованом" и в итоге занял последнее место без набранных очков.

ПАОКу проиграли дважды с одинаковым счетом 0:2, "Копенгагену" - 1:3 и 0:4, а "Словану" - 0:2 и 1:4. Самой посещаемой домашней игрой стало противостояние с датчанами в пятом туре группового этапа. На эту встречу пришло посмотреть 1008 зрителей, в то время как сам стадион вмещает пять тысяч человек.

Прошлый еврокубковый сезон "Линкольн" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где разнес в первом раунде "Флору" из Люксембурга - 7:2 (5:0, 2:2). Во второй стадии их остановил румынский ЧФР - 1:4 (1:2, 0:2). В третьем раунде Лиги Европы "Линкольн" проиграл "Словану", с которым вскоре встретился в группе Лиги конференций - 2:4 (1:3, 1:1). В раунде плей-офф Лиги конференций команда обыграла "Ригу" и сотворила историю - 4:2 (1:1, 3:1).

В еврокубках "Линкольн" выступает с сезона-2014/15, и пока на счету команды девять побед, семь ничьих и 22 поражения. Это включая как групповой этап, так и квалификацию, с учетом предварительных раундов.

Этот еврокубковый сезон "Линкольн" тоже начинал в Лиге чемпионов, но проиграл уже на старте отборочного цикла македонскому "Шкупи" - 2:3 (0:3, 2:0). Причем в ответном матче македонцам повезло, что они смогли удержать счет и не довести дело до разгрома, который вернул бы интригу в противостояние окончательно.

"Линкольн" громко хлопнул дверью в Лиге чемпионов, переиграв со счетом 2:0 "Шкупи", чей состав в три раза дороже. Кстати говоря, трансферная стоимость всех игроков "Линкольна" составляет 1,84 миллиона евро. По этому показателю гибралтарский клуб значительно уступает "Тоболу" (11,13 миллиона евро).

Самый дорогостоящий игрок команды - 34-летний хавбек Лиам Уокер. Его стоимость оценена в 150 тысяч евро. За свою карьеру он играл в Гибралтаре, низших дивизионах Испании и пробовал себя в Израиле. Десять лет назад он оказался в английском "Портсмуте" и играл в третьем дивизионе туманного Альбиона.

Помимо гибралтарцев, в составе есть испанцы, англичане, а также полузащитник из Ганы. Главным тренером является 41-летний испанец Рауль Кастильо, который возглавил клуб лишь в середине мая. До этого он на протяжении двух лет был ассистентом прошлого наставника команды.

"Линкольн" - достаточно скромный клуб из не самой футбольной страны (с точки зрения инфраструктуры и профессиональной составляющей). В составе команды нет игроков с большим опытом выступлений на высоком уровне, но при этом они очень хороши в Гибралтаре. Многие из футболистов являются важными игроками местной сборной.

"Тобол" будет фаворитом противостояния, но только на бумаге. Что касается игры, то все решится исключительно на поле. Нельзя недооценивать "Линкольн" и забывать, что в прошлом году они неожиданно вышли в группу Лиги конференций. Ни скромный состав, ни отсутствие большого количества болельщиков не помешало им этого добиться.

Матчи между "Тоболом" и "Линкольном" пройдут 21 и 28 июля. В эти же дни встретятся "Астана" и польский "Ракув", "Кайрат" и венгерская "Кишварда", а также "Кызыл-Жар" и хорватский "Осиек" (каждая гиперссылка ведет на отдельный материал по клубам - соперникам казахстанских команд в еврокубках).

Фото: UEFA©️

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт