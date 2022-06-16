Два игрока ценою всей команды. Что нужно знать о сопернике "Кызыл-Жара" в ЛК

Еврокубковый сезон-2022/23 станет дебютным для петропавловского "Кызыл-Жара", который по итогам 2021 года финишировал на четвертом месте в премьер-лиге. Соперником северян во втором квалификационном раунде Лиги конференций будет хорватский "Осиек". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом клубе в подробностях.

В минувшем сезоне в чемпионате Хорватии "Осиек" финишировал на третьем месте, пропустив вперед лишь загребское "Динамо" и "Хайдук". За последние шесть лет "бело-голубые" ни разу не оказывались за пределами топ-5, а в сезоне-2020/21 вовсе стали вторыми.

Это известный клуб из одноименного города, который был основан в 1947 году. "Осиек" не раз участвовал в еврокубках, в отличие от "Кызыл-Жара". Но в групповых этапах современных еврокубковых турниров клуб никогда не выступал, ограничившись баталиями в квалификации. В прошлом сезоне "Осиек" принял участие в Лиге конференций, но в третьем квалификационном раунде вылетел от болгарского ЦСКА - 3:5 (1:1, 2:4).

Трансферная стоимость футболистов хорватского клуба в шесть раз превышает суммарный ценник "Кызыл-Жара" - 36,85 против 6,03 миллиона евро. Самыми дорогостоящими футболистами "Осиека" являются вратарь Ивица Ивушич и молодой нападающий Дион-Дрена Бельо, рыночная стоимость которых равна 4,5 миллиона евро. Они вдвоем дороже, чем весь состав соперников.

В составе выделяются хорошо известные казахстанским любителям футбола Ласло Кляйнхайслер и Михрет Топчагич. 28-летний венгерский хавбек Кляйнхайслер с лета 2017 до конца 2018 года выступал в составе "Астаны". Всего за столичный клуб он провел 54 игры, забил два гола (оба - в ворота "Мидтьюлланда" в Лиге чемпионов) и отметился шестью ассистами.

Что касается 33-летнего нападающего из Австрии Топчагича, то он в сезонах-2014 и 2015 играл в составе "Шахтера". За "горняков" провел 61 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и раздал пять голевых передач. В еврокубках за казахстанский клуб он забивал в ворота "Ширака", "Атлантаса" и "Хайдука".

Что касается футболистов "Кызыл-Жара", то лишь один из них играл в чемпионате Хорватии - это конголезский нападающий Жордан Нкололо. Первую половину 2019-го он провел в клубе "Истра 1961", за который сыграл лишь в двух матчах, причем один из них - против "Осиека". Форвард вышел на замену на 65-й минуте, но ничем команде не помог (0:1).

Тренирует команду 50-летний хорват Ненад Белица. Он сам является воспитанником "Осиека", за который играл с 1991 по 1993, а также с 1999 по 2001 год. В 2018 году он приезжал в Казахстан в качестве главного тренера загребского "Динамо". Тогда хорватский клуб прошел "Астану" в третьем круге квалификации Лиги чемпионов - 3:0 (2:0, 1:0).

Домашний стадион "Осиека" - "Градски врт", вмещающий более 18 тысяч зрителей. В начале июня сборная Хорватии провела свой матч Лиги наций против австрийцев (0:3) именно на этом стадионе.

Отметим, что свой домашний матч "Кызыл-Жар" проведет на "Астана Арене", так как стадион в Петропавловске не соответствует категории, которая позволила бы организовать еврокубковую встречу там. Первый матч пройдет 21 июля в Нур-Султане, а ответная встреча - 28 июля в Хорватии.

Напомним, что после 12 сыгранных туров "Кызыл-Жар" занимает всего лишь 11-е место в таблице КПЛ-2022.

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Фото: ФК "Осиек" (1, 3, 4), УЕФА (2)©️

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