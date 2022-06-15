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Встреча старых знакомых и прыжок из третьего дивизиона. Чем опасен соперник "Астаны" в ЛК

Встреча старых знакомых и прыжок из третьего дивизиона. Чем опасен соперник "Астаны" в ЛК
©ФК "Ракув"
Новости спорта Футбол Лига конференций
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"Астана" - казахстанский клуб с самой богатой еврокубковой историей. В новом сезоне главных континентальных турниров столичные примут участие в квалификации Лиги конференций. И можно сразу сказать, что соперник по второму отборочному раунду - не подарок. Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с польским "Ракувом".

Это достаточно известный клуб из города Ченстохова. Он был основан еще в 1921 году, но большую часть этого времени выступал за пределами элиты польского футбола. Лишь в 1962 году "Ракуву" удалось впервые сыграть во втором по значимости дивизионе страны, а в "вышку" "красно-синие" пробились лишь в 1994-м.

С 2005 по 2017 год "Ракув" выступал в третьем дивизионе. По итогам сезона-2016/17 клуб с первого места пробился во второй дивизион. Спустя два года команде удалось выиграть и его, вернувшись в Экстраклассу.

В последних двух сезонах "Ракуву" удавалось стать серебряными призерами чемпионата Польши - в 2021 году они на пять очков отстали от "Легии", а в этом - на столько же баллов от "Леха". Кроме того, в последние два года именно "Ракув" завоевывал Кубок Польши, а в прошлом году выиграл и Суперкубок страны. Можно сказать, что до главных своих достижений клуб добрался лишь спустя сто лет с момента основания.

Прошлым летом "Ракув" дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций поляки прошли литовскую "Судуву" - 0:0 (4:3 - по пенальти). В третьем отборочном раунде жребий свел "красно-синих" с казанским "Рубином". Российский клуб увез ничью из Польши (0:0) и уже в хорошем настроении готовился к ответной домашней встрече.

Но игра дома не задалась. Вновь 0:0, а уже в овертайме казанцы остались в меньшинстве. В итоге на 111-й минуте матча "Ракув" вырвал для себя путевку в раунд плей-офф квалификации. И поляки были в шаге от выхода в групповой этап. Они дома обыграли бельгийский "Гент" - 1:0, но в гостях были разбиты - 0:3. На этом первый еврокубковый сезон "Ракува" подошел к концу.

Теперь "Ракув" постарается пробиться в групповой этап Лиги конференций со второго раза, и первый соперник на пути к цели - казахстанская "Астана", участник группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 и 1/16 финала Лиги Европы-2017/18. В еврокубках достижений и опыта у "Астаны" будет побольше, да и на внутренней арене "сине-желтые" более титулованные. Однако в очном противостоянии все решится исключительно на поле.

Нынешний состав "Ракува" оценивается порталом Transfermarkt в 28,5 миллиона евро. К сравнению, суммарный ценник футболистов "Астаны" - 12,58 миллиона. Самым дорогостоящим игроком польской команды является 27-летний испанский плеймейкер Иви Лопес, у которого за плечами 41 матч, четыре гола и три ассиста в Ла Лиге.

В минувшем сезоне он провел 32 матча в высшем дивизионе чемпионата Польши. В них Лопес наколотил 20 мячей и раздал семь результативных передач. По итогам кампании он был признан лучшим игроком и бомбардиром Экстраклассы.

26-летний полузащитник Марчин Цебуля является воспитанником польской "Короны". В сезоне-2013/14 он выступал в составе этого клуба вместе с нынешним капитаном "Астаны" Абзалом Бейсебековым. Но одновременно на поле они так и не поиграли, так как Бейсебеков в основном сидел на скамейке запасных. Лишь в семи матчах Цебуля и Бейсебеков были в общей заявке.

На правах аренды за "Ракув" играет 22-летний белорусский нападающий Илья Шкурин. Права на него принадлежат московскому ЦСКА, и этот футболист отлично знаком с экс-игроком "Астаны" Бахтиером Зайнутдиновым, ныне защищающим цвета "армейцев".

Что касается футболистов "Астаны", то белорусский защитник столичных Артем Рахманов играл за "Ракув" с января по июль 2018 года. Тогда он провел 12 матчей во втором дивизионе Польши, в которых забил один гол.

Команду тренирует 47-летний польский специалист Марек Папшун. Он возглавил команду в апреле 2016 года, когда она выступала еще аж в третьем дивизионе. Вместе с Папшуном "Ракув" пробился во второй дивизион, затем в первый, а после стал одним из сильнейших клубов Польши. И это все за считанные годы.

Домашняя арена "красно-синих" - городской стадион "Ракув". Он вмещает 5,5 тысячи зрителей. Но вот в прошлом году в еврокубках домашним стадионом клуба был "Мейски" из города Бельско-Бяла. На ней обычно играет клуб "Подбескидзе", и арена вмещает почти 15 тысяч зрителей. Судя по всему, в этом году "Астане" предстоит сыграть именно там. 

Напомним, что первый матч противостояния пройдет 21 июля в Польше, ответный - 28 июля в Нур-Султане. Ранее своих соперников узнали и другие казахстанские клубы из Лиги конференций.

Фото: ФК "Ракув"©️

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан УЕФА Польша Рубин Лига чемпионов Лига Европы Ла Лига ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер

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