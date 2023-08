"Не желаю больше...". Бублик обратился к сопернику после матча в Торонто

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, в шуточной форме обратился к 17-й ракетке мира поляку Хуберту Гуркачу после поражения в первом круге турнира в Торонто, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец потерпел поражение со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

"Не желаю больше встречаться с тобой в моей гребаной жизни", - приводит слова Бублика The Tennis Letter в своем "твиттере".

Bublik after losing to Hubert Hurkacz:



“I wish to never face you again in my f******g life, man.”



One thing you have to give Bublik credit for…



He’s always honest. 😂



