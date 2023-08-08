"Не желаю больше...". Бублик обратился к сопернику после матча в Торонто

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, в шуточной форме обратился к 17-й ракетке мира поляку Хуберту Гуркачу после поражения в первом круге турнира в Торонто, сообщают Vesti.kz.
Казахстанец потерпел поражение со счетом 3:6, 6:7 (2:7).
"Не желаю больше встречаться с тобой в моей гребаной жизни", - приводит слова Бублика The Tennis Letter в своем "твиттере".
Bublik after losing to Hubert Hurkacz:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 7, 2023
“I wish to never face you again in my f******g life, man.”
One thing you have to give Bublik credit for…
He’s always honest. 😂
pic.twitter.com/dPOnGMKAIC
Отметим, что Бублику еще предстоит сыграть в парном разряде с французом Адрианом Маннарино. В первом круге им будет противостоять французско-немецкий дуэт Фабрис Мартен - Андреас Мьес. Игра пройдет 8 августа и начнется в 23:00 по времени Астаны.
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