10 эйсов не помогли Бублику на старте "Мастерса" в Торонто

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, уступил 17-й ракетке мира поляку Хуберту Гуркачу в первом круге турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада), сообщают Vesti.kz.

Бублик потерпел поражение со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Встреча длилась 1 час и 19 минут. В ее ходе казахстанец сделал 10 эйсов и совершил столько же двойных ошибок, тогда как поляк выполнил 7 подач навылет при 2 двойных ошибках.

Во втором круге Гуркач сыграет с победителем матча Кристиан Гарин (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия).

Отметим, что Бублику еще предстоит выступить в парном разряде с французом Адрианом Маннарино. В первом круге им будет противостоять французско-немецкий дуэт Фабрис Мартен - Андреас Мьес. Игра пройдет 8 августа и начнется в 23:00 по времени Астаны.

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