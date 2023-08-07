С кем сыграет Бублик на старте турнира в Торонто

Сегодня, 7 августа, пройдут матчи первого круга мужского турнира категории АТР-1000 в Торонто (Канада), сообщают Vesti.kz.
Лучший казахстанский теннисист в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, сыграет против 17-й ракетки мира поляка Хуберта Гуркача. Матч начнется примерно в 00:30 по времени Астаны.
Победитель матча Бублик - Гуркач во втором круге встретится с сильнейшим противостояния Кристиан Гарин (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия).
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