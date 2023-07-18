"Маэстро Бублик". Лучший теннисист Казахстана провел мастер-класс

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел мастер-класс для юных спортсменок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Виза Джоковича".
На видео бублик обучает юных теннисисток ударом рукояткой ракетки, который является одним из его фирменных приемов.
"Маэстро Бублик плохому не научит!", - пишет телеграм-канал.
Сейчас Бублик занимает 27-е место в мужском одиночном разряде рейтинга ATP.
На прошедшем Уимблдоне казахстанец в упорной борьбе в 1/8 финала уступил россиянину Андрею Рублеву 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6.
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