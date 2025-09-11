Судьи решили исход боя Казахстан - Узбекистан за медаль ЧМ-2025

Представитель мужской сборной Казахстана Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на чемпионате мира по боксу, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 65 килограммов он встретился с олимпийским чемпионом Парижа-2024 и чемпионом мира-2023 Асадхужой Муйдинхужаевым из Узбекистана.

Поединок длился три раунда по три минуты и завершился победой именитого узбекского боксёра. Благодаря этому успеху Муйдинхужаев гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира, тогда как Зейнуллинов покинул соревнования.

Ранее сегодня, 10 сентября, Виктория Графеева уверенно обыграла Ситору Турдибекову из Узбекистана, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, а Махмуд Сабырхан взял верх над японцем Руи Ямагучи. Победы также оформили Торехан Сабырхан, Алуа Балкибекова и Аида Абикеева, которая оказалась сильнее турчанки Бусеназ Сюрменели.

Не обошлось и без поражений: Нурбек Оралбай уступил Жавохиру Умматалиеву, Сагындык Тогамбай проиграл Турабеку Хабибуллаеву, Бибарыс Жексен не справился с Абдумаликом Халоковым (все соперники представляли Узбекистан). Кроме того, Карина Ибрагимова проиграла польке Юлии Шеремете, а Гульсая Ержан уступила австралийке Есете Флинт.

Позже на ринг выйдет ещё один казахстанец — Айбек Оралбай. Подробности о его сопернике доступны по ссылке.