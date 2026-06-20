Разгромы и нокдауны: как Казахстан выступил в полуфинале Кубка мира по боксу

В китайском Гуйяне (КНР) состоялся полуфинальный день второго этапа Кубка мира, в котором приняли участие сразу восемь представителей сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Бои прошли в мужских и женских весовых категориях и принесли команде как яркие победы, так и чувствительные поражения.

Мужчины: уверенные выходы в финал

В мужской сетке казахстанцы показали высокий уровень:

50 кг. Санжар Ташкенбай уверенно победил Мартина Молину Сальвадора (Испания) — 5:0, также отправив соперника в нокдаун.70 кг. Аблайхан Жусупов не оставил шансов Зеяду Ишаишу (Иордания) — 5:0.90+ кг. Айбек Оралбай в напряжённом бою одолел бразильца Жоэла Рамоса — 3:2, также оформив нокдаун.

Все трое вышли в финал турнира и продолжат борьбу за золотые медали.

Женщины: две финалистки и тяжёлые поражения

Среди женщин казахстанские спортсменки также показали неоднозначные результаты:

54 кг. Назым Кызайбай победила Натничу Чонгпронгкланг (Таиланд) — 3:2.60 кг. Виктория Графеева уверенно прошла Ситору Турдибекову (Узбекистан) — 4:1.

В остальных поединках казахстанки уступили:

Аида Абикеева (65 кг) проиграла Беатрис Феррейре (Бразилия), 0:5Валерия Аксенова (80 кг) потерпела поражение от Давины Мишель (Франция), 0:5Дина Исламбекова (80+ кг) уступила Олтиной Сотимбоевой (Узбекистан), 0:5Впереди - финалы

Таким образом, в финал Кубка мира у мужчин вышли Санжар Ташкенбай, Аблайхан Жусупов и Айбек Оралбай, а у женщин за золото поборются Назым Кызайбай и Виктория Графеева.

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Гуйяне (Китай) и собрал сильнейших боксёров мира. Казахстан на турнире был представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами.

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